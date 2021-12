Volkswagen Amarok: nuove immagini dell'off-road in arrivo nel 2022

IL NUOVO MODELLO SI MOSTRA DI PIÙ Arriva fresco, fresco da Volkswagen un inedito teaser che ci mostra il pick-up Amarok di nuova generazione grazie alle immagini di esterni e, soprattutto, interni del modello tedesco. In più, da Wolsburg confermano che sarà svelato nel 2022 come model year 2023 e che la fabbrica dove sarà costruito è in Sud Africa. Le immagini ufficiali arrivano in coda ai primi teaser di marzo 2020 e marzo 2021, mostrando un design leggermente evoluto e quasi certamente più vicino a quello del modello di produzione. Il nuovo VW Amarok condividerà la sua struttura con il Ford Ranger, ma presenterà un design diverso. La parte meccanica sarà sostanzialmente identica tra i due popolari pickup, ma l'Amarok sarà caratterizzato da una carrozzeria dal design esclusivo, adottando i nuovi temi stilistici di Volkswagen.

Nuovo Volkswagen Amarok: vediamo per la prima volta anche l'abitacoloMUSCOLI E STILE Come si può osservare dalle immagini della zona anteriore, i fari sono integrati all'interno della griglia e sono collegati da una striscia a LED, mentre il cofano e i parafanghi sagomati e muscolosi danno una sensazione di grande robustezza al pickup tedesco. Nelle immagini, l'Amarok è mostrato con pneumatici fuoristrada e un equipaggiamento speciale aggiuntivo sul tetto, che fa parte della campagna di comunicazione di Wilderness Foundation Africa (WFA) per la protezione dei rinoceronti africani. Anche il modello uscente sta avendo lo stesso ruolo per la conservazione della fauna selvatica in Sud Africa, fin dal 2011.

Nuovo Volkswagen Amarok: costruito in Sud Africa, arriverà nel 2022INTERNI MODERNI E TECNOLOGICI Per la prima volta, grazie al disegno, possiamo osservare gli interni del pick-up. Le somiglianze con il Ford Ranger sono abbastanza evidenti, a partire dall'ampio touchscreen e poi, ancora, nel quadro strumenti digitale. Tuttavia, ci sono alcune differenze che sottolineano giustamente la diversità fra i due modelli. Per esempio, il volante, la plancia ridisegnata con ampi vani portaoggetti e il rivestimento dei sedili. La casa tedesca mette bene in evidenza le doti fuoristrada del nuovo Amarok affermando che “non si farà intimidire da nessun tipo di terreno accidentato”. Il costruttore afferma, inoltre, che la nuova generazione “presenterà innovazioni mai viste prima in questo segmento”, compresi “numerosi sistemi di assistenza alla guida particolarmente avanzati”.

Nuovo Volkswagen Amarok: una delle prime immagini del pick-up tedesco

LAVORO DI SVILUPPO CONGIUNTO Il nuovo pickup è stato sviluppato da un team di lavoro congiunto con base in Australia ed Europa. A differenza del suo predecessore prodotto ad Hannover, in Germania, il nuovo Amarok sarà costruito, come accennato, a Silverton (Sud Africa), affiancando il sito produttivo di Pacheco, in Argentina. Le vendite inizieranno sul vecchio continente dalla fine del 2022, seguite da altri mercati. Dal suo debutto nel 2010, Volkswagen ha venduto più di 800.000 unità di Amarok, un numero di esemplari significativo visto il genere di veicolo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/12/2021