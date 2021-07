X-GAMES I pick-up estremi vi fanno girare la testa? Bhe, a quanto pare il preparatore australiano Walkinshaw Performance e Volkswagen potrebbero avere ciò che fa al caso vostro. Stiamo parlando di Volkswagen Amarok W580X, un pick-up decisamente sopra le righe pensato per affrontare senza timore anche l’off-road più impegnativo. Sotto il cofano di questo demonio da fuoristrada pulsa un 3,0 litri V6 Diesel bi-turbo da 258 CV e 580 Nm di coppia. Non a caso la sigla W580 deriva proprio dal valore di coppia erogata da questo esuberante pick-up.

PRONTO ALL'AVVENTURA Il cambio automatico a otto rapporti distribuisce la coppia sui due assi, garantendo così la trazione integrale permanente. Appariscenti i cerchi forgiati da 18 pollici abbinati a pneumatici all-terrain, a passaruota maggiorati, ad ammortizzatori a doppio tubo riaccordato e a un’altezza da terra non irrilevante. All’elenco si aggiungono protezione sottoscocca e un kit snorkeling opzionale. Nonostante all’esterno W580X appaia massiccio e robusto, l’abitacolo è ricco di numerosi comfort come il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili anteriori riscaldati, i tappetini specifici in gomma e rivestimenti ricercati in velluto.

CANTO DEL CIGNO A quanto pare però potrebbe trattarsi di una delle ultime Amarok customizzate prima del debutto della nuova generazione sviluppata in collaborazione con Ford su base Ranger (qui il nostro approfondimento). Il nuovo pick-up Volkswagen/Ford dovrebbe nascere in Sud Africa, con le prime indiscrezioni che parlano anche di una versione ad alte prestazioni in stile Ranger Raptor. Per quanto riguarda invece Amarok W580X, la commercializzazione sarà limitata all’Australia, con le prime consegne che dovrebbero iniziare fino verso aprile 2022.