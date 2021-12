Volkswagen ID.Buzz: il van 100% elettrico ai collaudi finali

Un prototipo senza veli prosegue i test sulla neve per ultimare la messa a punto in vista della presentazione. Ecco come è fatto

QUASI PRONTO IL VAN A BATTERIE Svelato quattro anni fa in occasione del North American International Auto Show di Detroit e visto di recente in maniera statica e del tutto camuffato il Volkswagen I.D.Buzz Concept diventerà ID.Buzz alla fine del prossimo anno, per arrivare dai concessionari europei nel 2023 e nel 2024 anche sul mercato americano. Quindi, i lavori di affinamento dei prototipi proseguono a spron battuto e un altro muletto è stato pizzicato durante i primi test invernali nel nord della Svezia, vicino al Circolo Polare Artico. Il van 100% elettrico sarà offerto in due configurazioni di carrozzeria e quello che vediamo nelle immagini, praticamente senza mimetizzazioni, sembra un modello in condizioni quasi pronte per gli showroom della Casa tedesca. È la prima volta che viene avvistato con tutti i finestrini visibili e non nascosti dal camuffamento.

VEDI ANCHE

Volkswagen ID.Buzz: motore da 204 CV e autonomia di 550 km

DA MILANO A ROMA SENZA RICARICARE La variante commerciale, d'altra parte, è conosciuta come ID.Buzz Cargo ed elimina i sedili della seconda e terza fila a favore di un ampio vano di carico. La casa tedesca ha confermato una capacità della batteria da 48 kWh fino a ben 111 kWh e l'autonomia è stimata in circa 550 chilometri secondo la procedura di prova dei veicoli commerciali leggeri, omologata in tutto il mondo. Le versioni monomotore si accontenteranno di 150 kW (204 cavalli) scaricati sulle ruote posteriori e la velocità massima sarà limitata a 160 km/h, proprio come l'ID.4 e l'ID.3. Naturalmente, Volkswagen sta sviluppando anche un'opzione a doppio motore per una migliore trazione, proprio come sulla ID.4 GTX. Dal 2025, l'ID.Buzz sarà equipaggiato con la tecnologia di guida autonoma evoluta sviluppata da Argo AI, con base operativa negli Stati Uniti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/12/2021