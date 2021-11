Volkswagen Aero B, Passat elettrica alle prove generali. Nuove foto

L'approdo nei negozi non è certo dietro l'angolo, in ogni caso la berlina ad emissioni zero che di nome provvisorio fa Volkswagen Aero B, ma che nell'immaginario collettivo coincide con Passat elettrica, prosegue il suo percorso di preparazione fisica e mentale. E come sede del proprio ritiro spirituale sceglie le Alpi austriache: ecco nuovi scatti del prototipo.

Volkswagen Aero B, alias Passat elettrica

ANTI MODEL S Da Wolfsburg, bocche ancora cucite. Le informazioni tecniche e commerciali in nostro possesso coincidono perciò con quelle condivise qualche mese fa, quando Aero B venne sorpresa per la prima volta. La rivale in pectore di Tesla Model S - nonché evoluzione della concept ID Vizzion del 2018 - non sostituirà VW Passat, ma la affiancherà e con lei convivrà, almeno qualche anno. Una data esatta di debutto non è a calendario, ma le stime parlano non prima del 2023.

VW Aero B: appuntamento nel 2023

ULTRA AUTONOMIA Rispetto a Passat stessa, dimensioni complessive molto simile ma design peculiare: il cofano è più breve, lo spazio interno maggiore grazie alla intelligente disposizione di motore e batterie, le cui specifiche dovrebbero replicare quelle delle colleghe di piattaforma MEB a guida alta, Volkswagen ID.3, ID.4 e ID.5. In particolare, nella misura energetica più grande in assoluto (84 kWh), gli accumulatori dovrebbero accreditare Aero B di un'autonomia di circa 700 km. In attesa di nuove rivelazioni, sfoglia la gallery e familiarizza con l'idea di una ''sedan del popolo'' senza motore termico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2021