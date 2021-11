Novità auto

SUV con quattro primavere alle sue spalle, uguale SUV di mezza età. Niente paura, il centro estetico Volkswagen fa miracoli. Classe 2017, come da copione Volkswagen T-Roc riceve l'upgrade di metà percorso: gli attacchi di Toyota Yaris Cross sono da rintuzzare con armi alla pari. Si aggiornano T-Roc formato standard, ma anche T-Roc R e T-Roc Cabriolet. Una panoramica.

Volkswagen T-Roc 2022: la Cabriolet resiste

Come si intuiva anche dalle nostre foto spia della scorsa estate, Il design di T-Roc 2022 viene attrezzato di nuovi paraurti anteriori e posteriori, fari rivisti con una nuova striscia di illuminazione a LED che attraversa la griglia e luci posteriori più scure con indicatori di direzione dinamici. A catalogo fanno capolino nuove opzioni di vernice e di disegni per i cerchi in lega da 17 a 19 pollici.

Volkswagen T-Roc 2022, il design esterno

Ai ritocchi esterni in punta di matita fanno da contraltare gli interventi in abitacolo. T-Roc restyling riceve infatti un cruscotto e una disposizione dei comandi completamente nuovi. Così come tutto nuovo è anche il volante, dietro il quale il quadro strumenti digitale è ora di serie su tutta la gamma. A seconda delle specifiche, al centro della plancia uno schermo di infotainment da 6,5, 8,0 o 9,2 pollici alloggia ora su un nuovo supporto ''flottante'', con bocchette orizzontali integrate nella parte inferiore. Anche i comandi del climatizzatore sono stati sostituiti con cursori sensibili al tocco, come quelli presenti su Golf.

Volkswagen T-Roc 2022, gli interni

Il pacchetto di tecnologie di guida semi-autonoma si arricchisce, in opzione, anche di Travel Assist, sistema di assistenza che in autostrada, sempre sotto la supervisione del conducente, può assumere in contemporanea il controllo dello sterzo, dell'acceleratore e dei freni. Funziona fino a una velocità di 210 km/h. Su T-Roc facelift, di serie invece Front Assist e Lane Assist. A pagamento, anche cruise control adattivo predittivo, Side Assist e Park Assist.

Niente ibrido, almeno per ora. T-Roc standard sarà ancora disponibile con una scelta di tre motori a benzina (il tre cilindri turbo 1.0 TSI da 110 CV, i quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV e 2.0 TSI da 300 CV, vedi T-Roc R a trazione integrale) e due diesel, il solito 2.0 TDI da 116 CV o 150 CV. A seconda del modello, cambio manuale a 6 marce o automatico doppia frizione a 7 marce. T-Roc Cabriolet sempre disponibile solo a benzina.

Volkswagen T-Roc Cabriolet 2022

Compresa la specifica R sportiva, gamma europea di T-Roc 2022 suddivisa in cinque allestimenti. In attesa di conoscere le configurazioni per l'Italia, variante più economica (chiamata semplicemente ''T-Roc'') dotata di cerchi in acciaio da 16 pollici, fari a LED, finiture interne in nero opaco, volante multifunzione e quadro strumenti digitale da 8 pollici. T-Roc R-Line ottiene un kit carrozzeria sportivo ispirato a T-Roc R, insieme a cerchi in lega da 17 pollici con marchio R, volante sportivo, pedali in alluminio e sedili sportivi.

Volkswagen T-Roc R 2022

Volkswagen T-Roc restyling in vendita a partire dalla primavera 2022, listino prezzi ancora ignoto, ma con ogni probabilità molto simile a quello attuale, che in Italia parte da 25.500 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2021