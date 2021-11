Volkswagen ID.5, al via gli ordini dell'e-SUV coupè. Prezzi e versioni

Le consegne scatteranno solo nel 2022 (primo trimestre), Volkswagen ID.5 ha fretta tuttavia di stringere amicizia anche col pubblico italiano. A poche settimane dalla world premiere, al via la fase di prevendita. Il SUV coupé 100% elettrico fratello di Volkswagen ID.4 si declina, al lancio, nelle due versioni più prestazionali (Pro Performance e GTX). Il delta prezzo? A parità di configurazione, ID.5 costa circa 3.000 euro in più rispetta ad ID.4 stessa.

Nuova Volkswagen ID.5

PRO PERFORMANCE In allestimento Pro Performance, quindi provvista di singolo motore posteriore elettrico da 204 CV e batteria da 77 kWh di energia (530 km di autonomia da ciclo WLTP), listino di Volkswagen ID.5 a partire da 52.900 euro, eventuali incentivi esclusi. L'equipaggiamento standard comprende sia il caricabatterie per la ricarica in corrente alternata a 11 kW, sia il cavo per la ricarica veloce in corrente continua fino a 135 kW. Di serie sono inoltre numerosi accessori comfort come clima bizona, accesso senza chiave, volante e sedili anteriori riscaldabili, ma anche funzioni tecnologiche di bordo come navigatore connesso in rete a comandi vocali naturali, ricarica wireless per smartphone e aggiornamenti software over-the-air. Tra i sistemi di assistenza alla guida: cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, mantenimento attivo di corsia, riconoscimento segnaletica stradale, monitoraggio angolo cieco e predisposizione alla tecnologia Car2X.

VW ID.5 GTX, gli interni

GTX In formato sportivo GTX, il coupé crossover tedesco costa invece 5.800 euro in più, ovvero 58.700 euro, il prezzo cioè per disporre di due motori elettrici dalla potenza combinata di 299 CV e della trazione integrale elettrica. Batterie sempre da 77 kWh netti di capacità, autonomia leggermente inferiore (480 km da standard WLTP). Alla dotazione di serie della Pro Performance, Volkswagen ID.5 GTX aggiunge soprattutto dettagli di design. Vedi i cerchi in lega da 20 pollici anziché da 19, i fari anteriori LED Matrix con Dynamic Light Assit e fascia luminosa che collega i due fari, i gruppi ottici posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici, e all'interno, plancia X-Blue, cuciture a contrasto rosse e sedili con ricamo traforato ''GTX'', inoltre volante multifunzione in pelle riscaldabile con badge GTX e inserti rossi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/11/2021