Nuova Volkswagen T-Roc 2022, aperti gli ordini anche in Italia

È passata solo una settimana da quando è stato annunciato ufficialmente il restyling per il 2022 del crossover compatto Volkswagen T-Roc, e già la casa ha aperto gli ordini (le consegne inizieranno a marzo del prossimo anno). Il modello precedente ha già venduto in quattro anni oltre un milione di esemplari, di cui 110.000 solo in Italia.

Con il restyling cambia anche la struttura dell’offerta, che si allinea alle altre novità della gamma Volkswagen (a cominciare dalla piccola Polo, anch’essa da poco rinnovata - qui la nostra prova video), e prevede tre allestimenti: quello base Life, affiancato dalla più tecnologica Style e la sportiva R-Line.

Nuovo Volkswagen T-Roc 2022: visuale laterale della versione R-Line

PER TUTTE Di serie per tutti i modelli e le versioni i fari a LED, la strumentazione digitale Digital Cockpit e il sistema di infotainment MIB3, con Android Auto e Apple CarPlay wireless. Sul fronte della sicurezza, di serie il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento di corsia e il Park Assist. Su richiesta il pacchetto IQ.DRIVE Travel Assist che aggiunge la guida assistita di livello 2.

T-ROC LIFE

Oltre a quanto già detto prima, la versione d’attacco di T-Roc prevede cerchi in lega da 16 pollici, cruscotto digitale da 8”, schermo infotainment da 8” con radio DAB+, frenata d’emergenza con funzione City, volante multifunzione rivestito in pelle e, bracciolo centrale con due prese USB-C per i sedili posteriori.

Nuovo Volkswagen T-Roc 2022: visuale di 3/4 posteriore della versione Style

T-ROC STYLE

L’allestimento più tecnologico ha un sovrapprezzo di 2.500 euro, e aggiunge: cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico bizona, cruscotto digitale da 10,25”, fari a matrice di LED, fendinebbia con funzione cornering, illuminazione ambientale, mancorrenti cromati, sedili sportivi con rivestimenti Artvelours e con supporto lombare (per quelli anteriori).

T-ROC R-LINE

Proposta con un sovrapprezzo di 2.700 euro rispetto alla versione base, ha gli stessi allestimenti della Style ma con un look specifico più sportivo (dettagli neri, paraurti, cerchi da 17”). Di acciaio spazzolato la pedaliera, e in tessuto R-Line i sedili sportivi (con supporto lombare per quelli anteriori).

Nuovo Volkswagen T-Roc 2022: gli interni

Su richiesta diversi pacchetti che possono migliorare la vita a bordo: il Tech Pack (in versione diversa per i tre allestimenti, cifre da 1.400 a 1.500 euro) aggiunge rispettivamente:

Life : Climatronic, Navigatore da 8”, IQ.Drive Pack

: Climatronic, Navigatore da 8”, IQ.Drive Pack Style : Cerchi da 17” Portimao, sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave, IQ.Drive Pack

: Cerchi da 17” Portimao, sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave, IQ.Drive Pack R-Line: Cerchi in lega da 18” Nevada, Climatronic, fari a matrice di LED

Il Climatronic è disponibile singolarmente a 500 euro; volendo è possibile avere i sedili in pelle Vienna o Nappa a 2.500 o 2.900 euro rispettivamente; il pacchetto Winter prevede sedili e ugelli lavavetro riscaldabili. Il portellone elettrico può essere ordinato solo per le Style e R-Line a 800 euro. Per tutte, la retrocamera di parcheggio costa 350 euro. Colori: bianco pastello (450 euro), metallizzati con tetto a contrasto (750 euro) e rosso Kings Red (850 euro).

Nuovo Volkswagen T-Roc 2022: visuale di 3/4 posteriore della versione R-Line

Al momento la gamma di nuovo T-Roc 2022 prevede motorizzazioni turbo benzina e turbodiesel: il 1.0 tre cilindri da 110 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti e il quattro cilindri 1.5 TSI 150 CV con gestione attiva dei cilindri ACT, abbinato al manuale a 6 rapporti o all’automatico DSG a 7 rapporti. Per i motori a gasolio, disponibile il granitico 2.0 TDI in potenze da 115 CV (con cambio manuale a 6 rapporti) e 150 CV con DSG a 7 rapporti, anche con la trazione integrale 4Motion.

Nuovo Volkswagen T-Roc 2022: gli interni

Il listino di Nuova T-Roc parte da 26.600 euro per il 1.0 TSI Life, e arriva ai 39.500 euro della versione 2.0 TDI R-Line da 150 CV con cambio DSG e trazione integrale 4Motion. Disponibile la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen 36 mesi, che permette di portarsi a casa T-Roc 1.0 TSI 110 CV Style a 229 euro al mese con un anticipo di 6.500 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2021