ICONE CHE SEGNANO UN’EPOCA Le auto con una lunga storia alle spalle sono sempre affascinanti. Non solo sportive iconiche – una su tutte la Porsche 911 - ma anche modelli più popolari, capaci di attraversare generazioni per decine di anni, motorizzando milioni di automobilisti, senza subire la moda, o l’inevitabile evoluzione tecnologica, anzi sfruttandole per progredire e restare al passo coi tempi. Prendete, per esempio la Golf e, tanto per restare in tema Volkswagen, anche la Polo. Lei di anni ne ha 46, ha debuttato nel 1975, oggi è alla sua sesta generazione, presentata nel 2017 e la versione 2021 si aggiorna nel design, negli interni, in sicurezza e comfort. La protagonista di questa prova è la mille turbo-benzina da 95 CV con cambio manuale a 5 marce… vediamo come va, poi ci concentriamo su come cambia fuori e dentro.

Prova video nuova Volkswagen Polo: la gamma della compatta tedesca

Il motore a benzina, tricilindrico di 999 cm3, è declinato con potenze di 80, 95 e 110 CV. La soluzione intermedia di questo test su strada mi sembra molto equilibrata. Chiaro, quella più potente e con cambio automatico DSG a 7 rapporti di serie le avrebbe regalato un pizzico di brio in più ma, anche qui, il turbo assicura una bella vivacità per muoversi scattanti nel traffico o sulle strade più aperte. Il merito è della buona riserva di coppia, di 175 Nm, che già da 2.000 giri spinge con discreto vigore la compatta tedesca. I cambi automatici moderni ormai assicurano comfort e piacere di guida, ma questo manuale è ben accordato all’erogazione e con una bella manovrabilità.

Prova video nuova Volkswagen Polo: il tre cilindri turbo-benzina 999 cc della TSI da 95 CV

Semmai, si sente un po’la mancanza della sesta, che sarebbe servita per avere una spaziatura più omogenea fra un passaggio marcia e l’altro. Sembra che 1° e 2° siano un pizzico corte e la 5° più distesa. Poco male, sicuramente una scelta giustificata per migliorare lo spunto a bassa velocità e per non tirare il collo alla Polo in autostrada. Infatti, anche i consumi migliorano poiché il motore gira spesso nella sua “comfort zone”, fra 2.500 e 5.000 giri circa, chiedendo in cambio solo 5,7 l/100 km (che poi sono 17,5 km/litro, non male). E sono buone anche le prestazioni con uno 0-100 in 10,8 secondi e una punta velocistica di 187 km/h dichiarati. Agile su strada e poco assetata, la piccola di Wolfsburg offre anche un buon comfort complessivo. L’effetto frullino dei primi 3 cilindri è un lontano ricordo, se non quando si indugia sull’acceleratore. Bene lo sterzo: leggero in manovra e abbastanza diretto. La Polo si gira in un fazzoletto e non è intimorita da un paio di traiettorie prese allegramente.

Prova video nuova Volkswagen Polo: vivace su strada e confortevole

ASSORBE I COLPI E LA SCHIENA RINGRAZIA Anche la risposta delle sospensioni non è male: assicurano sostegno in curva e smorzano i colpi a ripetizione dell’asfalto degradato. La prova del nove, affrontando le traversine di rallentamento a velocità sostenuta, è ampiamente superata! Gagliardo anche l’impianto freni misto dischi/tamburi, che soffre un po’ solo se stressato oltremodo, ma nel complesso gestisce senza difficoltà i 1.100 kg abbondanti dell’auto.

Con il facelift di metà carriera la Polo guadagna un nuovo look e tanta tecnologia per l’infotainment e la sicurezza. Lato design, le novità sulla tedesca si concentrano davanti, dove insieme al paraurti più sportivo troviamo un contorno più affilato dei fari a LED con una linea luminosa che li collega, spezzata dal logo Volkswagen al centro. Rivisti anche i proiettori posteriori, sempre a LED, adesso di forma più complessa, ma resta quasi immutato il profilo rispetto alla Polo precedente.

Prova video nuova Volkswagen Polo: stile più moderno e ispirato alla Golf

UNA GOLF IN SCALA RIDOTTA? Azzardato chiamarla “piccola Golf” vista la somiglianza in alcuni dettagli? Non ci troviamo nulla di male, dato che la Golf piace con quel suo stile bilanciato, ma piuttosto sportivo. E se le proporzioni della Polo “VentiVentuno” sono assimilabili alla vecchia generazione, beh, il motivo è presto detto. Costruita sul pianale MQB A0, ha essenzialmente le stesse dimensioni (è lunga 4,07 metri - 2 cm in più di prima - per 1,75 metri di larghezza e 1,45 metri di altezza. Il passo arriva a 2,55 metri.

Misure che raccontano di un’auto un po’ più spaziosa di prima in rapporto alla grandezza, per star comodi in quattro, con il quinto che non deve elemosinare centimetri per gambe e spalle. Il vano bagagli è uguale a prima, con un volume da 351 a 1.125 litri, reclinando gli schienali. Ecco… dire che quest’auto è praticamente la porta di accesso al mondo Volkswagen, Up! esclusa, sembra riduttivo anche se di fatto è così. Tessuti robusti e piacevoli, accoppiamenti senza una sbavatura, sedili comodi e, oggi, un nuovo volante e una plancia aggiornata.

Prova video nuova Volkswagen Polo: la plancia con il cruscotto digitale e il display dell'infotainment

L’abitacolo è definito anche da un cruscotto digitale di serie, da 8” o 10,3”, e il display centrale da 8” per l’infotainment MIB 3.1 Con il touchscreen si può gestire del tutto l’auto o i servizi online We Connect al tocco di un polpastrello e il sistema non è difficile da usare, anche per chi è meno “digitalizzato”. Fra tutte le funzioni sono molto utili il navigatore satellitare, che con una nuova modalità di acquisto, è scaricabile a pagamento dallo shop online, Apple CarPlay e Android Auto wireless, il Bluetooth, i comandi vocali, le App e, a richiesta, anche il climatizzatore automatico con regolazioni a sfioramento.

Prova video nuova Volkswagen Polo: il touchscreen da 8'' del sistema infotelematico MIB 3.1

Lato sicurezza, la nuova Polo ha fatto passi da gigante. Pensate che è la prima del suo segmento a poter avere la guida assistita di livello 2 grazie al cruise control adattivo/predittivo stop&go e al mantenimento della corsia attivo, disponibili di serie o in differenti pacchetti optional. Non mancano la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento di pedoni e segnali stradali, i fari LED Matrix, l’avviso di abbandono della carreggiata, la frenata automatica in uscita dai parcheggi, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’assistenza per le manovre.

Prova video nuova Volkswagen Polo: i nuovi fari LED Matrix ancora più efficaci al buio

Già ordinabile, la Volkswagen Polo 2021 è disponibile in quattro allestimenti: ma dimenticate i vecchi Trendline, Comfortline, Highline, ecc… Si parte con la 1.0 Evo 80 CV a 18.700 euro. Poi ci sono Life, Style e R-Line con i motori 1.0 TSI da 95 e 110 CV e prezzi da 20.750 euro a 25.650 euro. La 1.0 TSI Style 5 marce di questa prova attacca a 22.550 euro. In listino c’è anche la Polo TGI a metano con 90 CV a partire da 20.750 euro e tra poco arriverà la sportiva GTI da ben 207 CV.

Prova video nuova Volkswagen Polo: la 1.0 TSI Style con motore da 95 CV e 175 Nm

Vi piace la nuova Polo? Cosa pensate della compatta tedesca che gioca a fare la grande grazie a comfort, sicurezza, stile e qualità tanto elevati? Adesso non vi resta che conoscerla dal vivo, basta cliccare su play e scoprirne ogni dettaglio.

Motore 3 cilindri, turbo-benzina, 999 cc Potenza massima 95 CV/5.500 giri Coppia massima 175 Nm/2.000 giri Velocità massima 187 km/h Accelerazione 0-100 km/h 10,8 secondi Trazione anteriore Cambio manuale 5 marce+RM Dimensioni 4,07 x 1,75 x 1,45 m Passo 2,55 m Posti 5 Peso 1.105 kg Bagagliaio da 351 a 1.125 litri Consumi (misto WLTP) 5,2 l/100 km (19,2 km/l) Emissioni CO2 (misto WLTP) 119 g/km Prezzo a partire da 22.550 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/10/2021