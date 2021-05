PRE-BOOKING Sceglie maggio, l'utilitaria del popolo per definizione, per consegnarsi al pubblico italiano e dare il via a una nuova stagione - si augurano a Wolfsburg - spumeggiante. A meno di un mese dalla world premiere, Volkswagen Polo 2021 è ora ordinabile. L’aggiornamento della sesta generazione porta con sé un nuovo design esterno e nuovi contenuti interni, soprattutto una gamma completamente rinnovata negli allestimenti e nella dotazione di serie, notevolmente più ricca. Listino a partire da 18.350 euro (Polo 1.0 EVO 80 CV), sbarco fisico in concessionaria in programma per il mese di ottobre 2021. Esploriamo allora l'offerta al completo.





Al lancio, tre unità a benzina, tutte a tre cilindri con cilindrata di 999 cc. Edizione 1.0 EVO 80 CV associata a cambio manuale a 5 marce, step intermedio (1.0 TSI 95 CV) associato a piacimento sia al manuale a 5 marce, sia all'automatico DSG a 7 rapporti. Al vertice della gamma, il 1.0 TSI 110 CV, solo con automatico DSG a 7 rapporti. Successivamente, la gamma si arricchirà di Polo GTI e della storica versione a metano 1.0 TGI 90 CV.

POLO Accoppiato alla motorizzazione 1.0 EVO 80 CV, offre una dotazione di serie già molto completa che include App-Connect, clima manuale, strumentazione digitale Digital Cockpit con schermo da 8 pollici, proiettori anteriori con luci diurne e fari a LED, rilevamento della stanchezza del guidatore Fatigue Detection, monitoraggio anteriore Front Assist con City Emergency Brake e riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Radio Composition con schermo touch da 6,5 pollici e predisposizione per i servizi online We Connect e We Connect Plus, volante multifunzione.

LIFE Accoppiato al 1.0 TSI 95 CV, aggiunge App-Connect Wireless, bracciolo centrale anteriore, cerchi in lega Essex da 15 pollici, cruise control, radio predisposta per la navigazione Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, volante multifunzione rivestito in pelle.

STYLE Disponibile sui motori 1.0 TSI 95 e 110 CV, aggiunge cruise control adattivo ACC, cerchi in lega Palermo da 16 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, fari LED Matrix IQ.Light con Dynamic Light Assist, IQ.Drive Pack con Travel Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra.

R-LINE Sempre dedicata ai motori 1.0 TSI 95 e 110 CV, annovera tra i principali equipaggiamenti di serie, in aggiunta a Polo Life, cruise control adattivo ACC, cerchi in lega Valencia da 16 pollici, IQ.Drive Pack con Travel Assist, pacchetti estetici R-Line per esterni e interni, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra, vetri posteriori oscurati.

Al prezzo di 800 euro, il Tech Pack per l’allestimento Life include clima automatico a due zone Climatronic con controlli touch, fari fendinebbia anteriori e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot con frenata di emergenza in manovra. Per 1.100 euro, il Tech Pack per Polo Style prevede clima automatico a due zone Climatronic con controlli touch, sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave Keyless, inoltre il Safety Pack, che comprende assistente al cambio di corsia Side Assist, sistema di protezione proattivo degli occupanti e assistente alle manovre di parcheggio Park Assist. Infine, il Tech Pack per l’allestimento R-Line, al prezzo di 2.000 euro, include clima automatico a due zone Climatronic con controlli touch, fari LED Matrix IQ.Light e Safety Pack.

Il listino italiano di nuova Polo parte da 18.350 euro per il motore 1.0 EVO 80 CV, mentre 20.400 euro è il prezzo di ingresso al 1.0 TSI 95 CV. Per la motorizzazione 1.0 TSI 110 CV occorrono infine 25.300 euro. Il cambio DSG costa 1.500 euro. Scegliendo la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (con anticipo a partire da 3.200 euro), 35 rate mensili a partire da 149 euro.