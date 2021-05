PIANO B Metà maggio, per gli iscritti al club Volkswagen GTI, è il momento più speciale dell'intero anno. Perché a Wörthersee va in scena la reunion, la più grande e variopinta del suo genere. E sarebbe stato il palcoscenico naturale, il Wörthersee 2021, per la premiere di nuova Polo GTI. Non fosse per il Covid-19, che per la seconda volta di fila guasta il GTI festival. Vollswagen Polo GTI restyling debutta allora a fine giugno, in concidenza della (mancata) ricorrenza Wolfsburg diffonde comunque i primi sketch. Così, per mantenere con Wörthersee un legame spirituale.

GTI FEELING La nota di accompagnamento ai rendering aggiunge poco: per nuova Polo GTI, per ora parlano le immagini. Sembra che il frontale conservi sia la caratteristica presa d'aria inferiore con griglia a nido d'ape a tutta larghezza e doppi fendinebbia incorporati, sia la feritoia che divide il cofano dal paraurti e che collega tra di loro i gruppi ottici, con le tre letterine magiche dipinte di rosso aggrappate alle maglie sul lato destro della calandra stessa. Non mancano - ovvio - il logo GTI anche sul passaruota anteriore, cerchi di grandi diametro (quasi certamente da 18 pollici), infine lo spoilerino nel quale culmina il tettuccio al posteriore. Qui sotto, un'immagine di Polo GTI 2018 aiuterà a mettere a fuoco differenze e analogie.





UPGRADE Polo GTI MY21 (qui l'identikit di VW Polo MY21) conserverà lo stesso 4 cilindri 2.0 TSI turbo benzina della sua antenata, ma dalla potenza superiore di 7 cv (da 200 cv a 207 cv), sempre accoppiato a cambio automatico DSG a 6 rapporti. Oltre all'assetto ribassato e al differenziale elettronico XDS, di serie, non dovrebbe mancare, tra gli optional, la regolazione elettronica degli ammortizzatori. Interni ancora top secret, ma si sa che i sedili in tessuto scozzese sono un must di ogni GTI...