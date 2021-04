FACELIFT IN ARRIVO C’è aria di rinnovamento anche per le “piccole” del gruppo Volkswagen: la nuova Seat Ibiza restyling è stata presentata qualche giorno fa; di Skoda Fabia sappiamo praticamente tutto, salvo l’aspetto definitivo (ma sarà un modello nuovo, non un restyling), e oggi tocca alla padrona di casa, a Volkswagen Polo. Il facelift della piccola tedesca verrà presentato in live streaming il prossimo 22 aprile alle ore 11. Aggiorneremo questo pezzo nei prossimi giorni con il link da cui seguire la diretta.

45 ANNI DI STORIA In vendita dal 1975, Polo è una di quelle auto che, senza tanti clamori, ha attraversato cinquant’anni di storia dell’automobile presentandosi in forme sempre diverse e originali: dai primi modelli disponibili sia in versione “simil” station wagon ma anche nella più accattivante versione coupé, con il compressore a chiocciola della pepata G40 oppure con alimentazione monovalente a metano, nell’inconfondibile colorazione della serie Arlecchino o con gli allestimenti da off-road del modello Cross... In più di 45 anni Polo ha venduto oltre 18 milioni di unità.

COME CAMBIA FUORI La casa di Wolfsburg ha pubblicato solo l’immagine che vedete in apertura di questo articolo, che anticipa la nuova firma luminosa dell’utilitaria best seller tedesca. Il resto, almeno fuori, non sembra destinato a cambiare granché (come testimoniano anche le foto spia scattate a gennaio), compresa la fascia in color carrozzeria che unisce i due gruppi ottici anteriori.

LE NOVITÀ IN ABITACOLO Le principali novità, come già accaduto per Seat Ibiza, si concentreranno principalmente all’interno dell’auto, dove ci aspettiamo l’arrivo di strumentazione digitale di serie, un’auto sempre connessa alla rete, e una dotazione di sistemi di assistenza alla guida ancora più ricca. Per quanto riguarda i propulsori, prevedibile la conferma di quelli attuali, a benzina e metano (monovalente), con il possibile debutto degli eTSI mild hybrid al posto dei termici tradizionali. Troveremo le risposte a tutte queste domande il prossimo 22 aprile.