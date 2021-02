SENZA VELI (O QUASI) Con il suo debutto avvenuto nel 1999, dopo Octavia Fabia è il secondo modello più longevo di Skoda, e quello baciato dal maggior successo su tutti i mercati in cui è stato commercializzato, con oltre quattro milioni e mezzo di auto vendute. Comprensibilmente, l’attesa per la quarta generazione è alta. L’avevamo già anticipato nei giorni scorsi: la nuova piccola di casa Skoda sarà più sportiva, più grande e spaziosa, a conferma delle doti di piccola tuttofare della casa boema. Per quanto possibile, andiamo a scoprirla più da vicino.

COME CAMBIA FUORI

Se per vedere l’auto senza camuffature toccherà aspettare ancora un po’, nel prototipo di queste immagini si intravedono chiaramente i nuovi gruppi ottici anteriori affusolati (e full LED su tutti gli allestimenti) che vanno a inserirsi nella grande calandra anteriore. Di nuovo disegno anche i fari posteriori, a sviluppo orizzontale e non più quadrato come quelli attuali: lo stile riprende quello degli ultimi modelli della casa boema, da Octavia a Enyaq. Su richiesta, i fanali potranno anche essere full LED con indicatori di direzione dinamici.

LINEE TESE Ben proporzionate le linee del corpo vettura, con il tetto discendente verso il lunotto inclinato, sormontato da uno spoiler. Tante le nervature, sul cofano e sulle fiancate, sotto la linea di cintura e alla base delle portiere, a sottolineare l’impronta più sportiva che i designer hanno voluto dare alla nuova Fabia. Il coefficiente di resistenza aerodinamica scende da 0,32 del modello attuale a 0,28, il più basso per questo segmento. Per raggiungere questo risultato sono stati utilizzate diverse soluzioni aerodinamiche, tra cui dodici pannelli di rivestimento per il sottoscocca (prima erano tre), applicati nella zona motore e degli assali.

AERODINAMICA ATTIVA Nella nuova Fabia debutta anche una piccola ma importante novità, le lamelle del radiatore attive che si chiudono automaticamente sopra i 120 km/h, in presenza di un modesto fabbisogno di raffreddamento. Questa soluzione consente di risparmiare circa 0.2 litri di carburante ogni 100 km. Se per qualsiasi motivo il motore ha bisogno di un maggior afflusso di aria, le paratie si riaprono automaticamente.

DIMENSIONI Come le altre piccole del gruppo Volkswagen, anche la nuova Fabia è realizzata sulla piattaforma modulare MQB-A0, che ha permesso di aumentare le dimensioni del corpo vettura senza modificare il peso complessivo dell’auto. Ecco quanto è grande la nuova Fabia, rispetto a quella attualmente a listino

Dimensioni (mm) Nuova Attuale Lunghezza 4107 3397 Larghezza 1780 1732 Altezza 1460 1467 Passo 2564 2470

GLI INTERNI

Skoda non ha ancora diffuso foto degli interni della nuova Fabia, ma possiamo facilmente immaginare che riprenderanno lo stile semplice e minimal delle altre auto della casa boema: plancia lineare, cruscotto digitale davanti al volante, schermo a sbalzo dell’infotainment e console centrale che racchiude i comandi - fisici - del climatizzatore. Per la prima volta su Fabia, i listelli decorativi saranno in colori diversi a seconda dell’allestimento (una soluzione vista su altre auto del gruppo, come Volkswagen Polo). Tre gli allestimenti disponibili fin dal lancio: Active, Ambition e Style, con colori e materiali specifici.

PIÙ SPAZIO PER LE VALIGIE Le maggiori dimensioni dell’auto hanno permesso di ottenere un vano bagagli più capiente: con i sedili posteriori in uso, la capacità di carico passa dagli attuali 330 litri a 380 litri. Abbassando gli schienali, il volume utile è di 1.190 litri, contro gli attuali 1.150.

MOTORI

Come anticipato nei giorni scorsi, Fabia debutterà sul mercato con sole motorizzazioni a benzina, sfruttando i già noti propulsori MPI e TSI con iniezione diretta, e potenze comprese tra i 65 e 150 CV (non importata in Italia). Tutti omologati Euro6d, i motori avranno consumi medi più bassi fino al 10% in meno rispetto agli attuali, con un consumo medio che si attesta attorno ai 20 km/litro di benzina (secondo il ciclo WLTP). Il serbatoio di serie è di 40 litri, che possono essere portati a 50 su richiesta.

Ecco una panoramica dei motori disponibili al lancio su nuova Skoda Fabia:

Motore Cilindri Potenza Coppia (Nm) Cambio 1.0 MPI EVO 3 65 (48) 95 Man. 5 rapporti 1.0 MPI EVO 3 80 (59) 95 Man. 5 rapporti 1.0 TSI EVO 3 95 (70) 175 Man. 5 rapporti 1.0 TSI EVO 3 110 (81) 175 Man. 6 rapporti / Aut. DSG 7 1.5 TSI EVO 4 150 (110) 200 Aut. DSG a 7 rapporti

SICUREZZA

Nuova Skoda Fabia può montare fino a nove airbag, tra cui quello per le ginocchia del guidatore. Disponibili - finalmente - gli ancoraggi Isofix e Top-Tether anche per il sedile del passeggero anteriore.

ADAS Sul fronte degli aiuti alla guida, debuttano su Fabia il Travel Assistant e il Park Assistant: il primo offre il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia di marcia, e può essere arricchito dal monitoraggio dell’angolo cieco. Il Park Assist invece permette di facilitare la ricerca di spazi per il parcheggio, e le manovre. Presenti anche la frenata d’emergenza in manovra, e il riconoscimento della segnaletica stradale.

SIMPLY CLEVER

Lo slogan utilizzato da Skoda per promuovere le soluzioni “furbe” e intelligenti all’interno delle sue auto vale sempre, ancor di più in un modello pensato per giovani famiglie e per chi si muove soprattutto in città. La nuova Skoda Fabia arriva a offrire ben 43 soluzioni di questo genere, di cui tredici del tutto inedite (almeno per un modello della casa).

QUALCHE ESEMPIO Oltre al classico raschietto per il ghiaccio con scala di misurazione per il controllo del battistrada nello sportello del serbatoio e il porta-ticket sul montante anteriore, sulla nuova Fabia ci sarà per esempio lo schienale del sedile del passeggero anteriore abbattibile (su richiesta), una tasca multifunzione sotto la copertura del vano bagagli dove riporre per esempio i sacchetti della spesa o le giacche, una presa USB-C nello specchietto retrovisore interno, e luci di lettura regolabili.

QUANDO ARRIVA La nuova Skoda Fabia verrà presentata ufficialmente, senza camuffature di sorta, nel corso della primavera. Rimanete sintonizzati su Motorbox.com!