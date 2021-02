VENT’ANNI E NON SENTIRLI La primissima Skoda Fabia ha debuttato al volgere dello scorso secolo, nel 1999, per prendere il posto dell’utilitaria Felicia. È stata la seconda auto - dopo Octavia - nata dopo l’acquisizione da parte di Volkswagen, costruita sulla piattaforma Mk4 che sarebbe stata utilizzata anche per Polo e Ibiza. Attingeva a piene mani da motori e componentistica della casa tedesca, a tutto vantaggio di robustezza e affidabilità.

SIMPLY FABIA Da allora Fabia è sinonimo di auto concreta: piccola, comoda, affidabile ed economica. La quarta generazione verrà annunciata solo nei prossimi mesi: dopo le foto spia delle scorse settimane, Skoda ha pubblicato oggi una primissima immagine teaser che ne anticipa le forme e le geometrie. Come potete vedere anche dalla nostra semplice elaborazione, che sovrappone i profili del nuovo modello con il precedente, la linea del tetto è più arcuata e discende in maniera più netta, chiudendosi con un pronunciato spoiler, a sottolineare un’impostazione più sportiveggiante.

PIÙ SPORTIVA Maggiormente inclinato il parabrezza e particolarmente bombato il cofano, rispetto a quello spiovente dell’attuale Fabia. Meno accentuato il “gradino” della linea di cintura del terzo finestrino laterale, dove si intravede una sottile cornice cromata. I gruppi ottici anteriori sono affusolati, come quelli delle sorelle Octavia e Superb; lo stile di famiglia si ritrova anche nel design dei gruppi ottici posteriori sporgenti.

PIÙ GRANDE La nuova Skoda Fabia avrà dimensioni maggiori di quella attuale, in tutte le direzioni, e sarà realizzata sul pianale MQB-A0, che permette di migliorare lo spazio e l’abitabilità a bordo per i passeggeri. Stando a quanto riferisce la casa boema, il bagagliaio guadagnerà 50 litri di capacità, passando dagli attuali 330 litri a ben 380 (e 1.200 con i sedili abbassati).

SOLO BENZINA (PER ORA) La nuova Fabia monterà - almeno per il momento - motori benzina TSI della famiglia EVO, con ogni probabilità anche in versione mild hybrid. Trazione solo anteriore, cambio manuale a sei marce o automatico DSG a sette rapporti. Previste le più moderne dotazioni in fatto di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alla guida (ADAS).