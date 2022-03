Volkswagen ID. Buzz, alias Bulli elettrico. Tutto quello che c'è da sapere

E alla fine pure il più ''naturalistico'' dei furgoncini si attaccò alla spina. Benvenuto nuovo Bulli elettrico, nome sentimentale di Volkswagen ID. Buzz, sia per trasporto passeggeri, sia in versione commerciale (ID. Buzz Cargo). Riguarda la diretta streaming della world premiere.

ID. Buzz sarà inizialmente offerto in Europa in configurazione a cinque posti sue due file di sedili: una sei posti (su tre file) si aggiungerà alla gamma in un secondo momento, insieme alla configurazione a passo lungo e a sette posti, in arrivo nel 2023. Variante Cargo offerta invece con sedile conducente, più una panca passeggero su due posti, oppure due sedili singoli.

DAL SARTO Sia ID. Buzz sia ID Buzz Cargo misurano 1.985 mm di larghezza e 4.712 mm di lunghezza, circa 192 mm in meno del furgone T6.1, modello col quale condividono lo stesso passo di 2.988 mm. Altezza di 1937 mm per la versione passeggeri e 1 mm in più per la variante cargo a causa delle differenze nel telaio.

Volkswagen non ha ancora rivelato un'autonomia stimata, ID. Buzz sarà in ogni caso dotato di una batteria da 82 kWh (77 kWh netti), che fornirà potenza a un motore elettrico collegato all'asse posteriore da 201 CV e 310 Nm di coppia. Una gamma più ampia di opzioni di batterie e potenze sarà resa disponibile il prossimo anno.

DOUBLE FACE ID.Buzz potrà sfruttare la ''ricarica bidirezionale'', anche se ciò richiederà l'installazione di una wallbox specifica CC. Quando si tratta di ricarica convenzionale. ID. Buzz in grado di gestire una potenza in CA a 11 kW o una ricarica rapida CC a 170 kW, consentendo una ricarica dal 5% all'80% in 30 minuti.

CARDLESS Quando sarà in vendita, nuovo e-Bulli trarrà vantaggio anche dal sistema ''Plug & Charge'', che mira a eliminare il fastidio di inserire le informazioni di pagamento o richiedere agli utenti di portare con sé le carte di ricarica. Con Plug & Charge, ID. Buzz può essere collegato a una stazione di ricarica rapida compatibile, dove tutto il materiale di autenticazione e identificazione verrà scambiato direttamente tra il punto di presa e il furgone. La fatturazione avviene in base al contratto ''We Charge'' sottoscritto con Volkswagen.

Appare subito evidente come ID. Buzz sia desideroso di raccogliere l'eredità del microbus T1 di Volkswagen, con brevi sbalzi anteriori e posteriori ed elementi di design di ispirazione retrò. Il grande logo VW, le luci posteriori impilate e l'ampio cofano a V fanno del loro meglio per evocare i ricordi dell'iconico predecessore, sebbene la grata inferiore sia opzionale. In generale, luci LED Matrix “Light” incorniciano uno stile all'avanguardia, ma nostalgico. ID.Buzz, peraltro, dotato di brillanti opzioni di verniciatura bicolore, sebbene sia disponibile anche una gamma di colori singoli. Lo spettro è composto da un totale di undici varianti di colore. Le versioni passeggeri avanzeranno su cerchi in lega di alluminio in una gamma da 18 a 21 pollici, le varianti passeggeri di base e Cargo sfoggeranno cerchi in acciaio da 18 pollici.

L'interno di VW ID. Buzz è di chiari gusti ''vegani'', con la pelle sostituita da materiali sintetici e alcuni pannelli derivati ​​da materiali riciclati. Il volante è rivestito in poliuretano, mentre i materiali utilizzati per i rivestimenti dei sedili, del pavimento e del tetto incorporano il filato Seaqual, composto per il 10% da plastica oceanica e per il 90% da bottiglie in PET riciclate.

DIGITAL BULLI Abitacolo dotato di quadro strumenti digitale da 10 pollici abbinato a un sistema di infotainment sempre da 10 pollici o 12 pollici (in opzione). Per azionare i controlli, cursori a sfioramento ma anche pulsanti fisici. La ricarica wireless è di serie e, a seconda delle specifiche, fanno capolino anche più porte USB-C, inclusa una pratica presa vicino allo specchietto retrovisore centrale per alimentare una dashcam.

BURLONA Come da tendenza odierna, diversi ''easter egg'' vengono sparpagliati per l'abitacolo: come la silhouette in rilievo nel rivestimento dei sedili laterali inferiori e i tavolini ribaltabili situati nella parte posteriore dei sedili anteriori.

CARICO/SCARICO Essendo fondamentalmente un MPV, massima attenzione al senso pratico. La parte posteriore presenta un portellone con apertura verso l'alto ed entrambi i lati della versione passeggeri includono porte scorrevoli. La panca posteriore per tre persone può essere divisa in proporzione 40:60 ed essere fatta scorrere avanti e indietro per aumentare lo spazio del bagagliaio posteriore, che è di 1.121 litri.

MAGIC BOX Fanno parte della dotazione anche una console centrale rimovibile dotata di portabicchieri, uno scomparto con coperchio ribaltabile da 1,4 litri per una bottiglia d'acqua e un cassetto da 5 litri per ospitare tablet o laptop. Sul Cargo a due posti e su ID. Buzz a cinque posti, la console centrale è fissata tra il sedile conducente e il sedile passeggero. Su ID. Buzz a sei posti. Buzz, il box può essere posizionato anche al centro della seconda fila.

PROFESSIONALE Mentre la versione passeggeri dell'ID. Buzz sfoggia colori e interni luminosi, la Cargo adotta un approccio più serio. Una parete divisoria separa il vano di carico dal vano di guida, il bagagliaio stesso è poi dotato di anelli di ancoraggio e barre sulle pareti laterali per garantire che il carico possa essere fissato correttamente. Se necessario, il furgone può essere configurato anche con seconda porta scorrevole.

ID. Buzz sarà costruito da Volkswagen Veicoli Commerciali nello stabilimento di Hannover. La produzione inizierà nella prima metà del 2022. Gli ordini a partire da maggio 2022, sbarco in concessionaria nel terzo trimestre 2022. I prezzi dovrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/03/2022