Volkswagen ID. Buzz, l'e-Bulli è dietro l'angolo. Ecco la data

Ultime sedute di rifinitura prima della passerella inaugurale vera e propria. Scatta il conto alla rovescia per la world premiere, anzi una duplice anteprima: mercoledì 9 marzo 2022 la data in cui Volkswagen ''confesserà'' tutto sull'atteso Bulli del terzo millennio, il Bulli elettrico. Che torna sulla scena in doppia configurazione: sia civile, ID. Buzz, sia commerciale, ID. Buzz Cargo.

PRESEASON Attualmente, Volkswagen Veicoli Commerciali è impegnata nell’ultima fase di test dei prototipi, una intera flotta sguinzagliata in giro per l'Europa e ancora in parte camuffata, come si può evincere dalle fotografie ufficiali. Appare in ogni caso evidente come i designer abbiano trasferito lo stile del concept presentato nel 2017 anche sulla versione di serie del 2022. Che ovviamente riprende anche le caratteristiche del Bulli originario, il leggendario T1: sbalzi della carrozzeria estremamente corti, massimo sfruttamento dello spazio su una superficie d’ingombro minima, la classica suddivisione del design della carrozzeria in un livello inferiore e uno superiore, infine il volto inconfondibile dalla forma a V.

IN CIFRE E proprio come il Bulli delle origini, anche ID. Buzz dispone di trazione posteriore. Dal punto di vista tecnico, la nuova gamma si basa sulla piattaforma modulare MEB del Gruppo: la batteria agli ioni di litio offre una capacità di energia lorda di 82 kWh (netta 77 kWh) e alimenta un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia integrato al retrotreno. La velocità massima è limitata elettronicamente a 145 km/h.

CAPIENZA AL 100% Una lunghezza di 4 metri e 71, sensibilmente inferiore a quella di VW T6.1 (4 metri e 90), esprime una carrozzeria versatile e una gamma di impieghi particolarmente ampia: in formato a cinque posti, ID. Buzz un mezzo perfettamente idoneo al tempo libero come all’uso professionale, mentre in versione a tre sedili ID. Buzz Cargo svolge i compiti di trasporto nel segno della modernità e a zero emissioni locali. E a proposito di soluzioni intelligenti: Anche con tutti i sedili occupati, ID. Buzz a cinque posti preserva fino a 1.121 litri di volume per i bagagli. La massima capacità di carico dell’ID. Buzz Cargo, con paratia divisoria dietro la prima fila a tre sedili, misura invece più di 3,9 m3.

COUNTDOWN Grazie al software ID. di ultimissima generazione, in futuro la gamma offrirà anche la funzione Plug & Charge. In tal modo l’ID. Buzz si autentica tramite il connettore di ricarica presso le stazioni di ricarica rapida di molti fornitori e scambia così tutti i dati necessari con il punto di ricarica. Successivamente alla fase di lancio, anche la ricarica bidirezionale. Appuntamento al 9 marzo per conoscere anche tutto il resto sul ''pulmino'' più avveniristico degli ultimi tempi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/02/2022