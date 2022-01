Volkswagen ID.Buzz, spazio e tecnologia. Gli interni in anteprima

In attesa della world premiere (9 marzo 2022), online le prime immagini non ufficiali di posto guida e vano di carico dell'e-Bulli

Eravamo fiduciosi che prima o poi sarebbe successo. Ora, eccole qui. Le immagini degli interni - con specifiche di produzione - dell'imminente Volkswagen ID.Buzz, l'attesissimo minivan 100% elettrico lontano erede del mitico ''Bulli'', sono trapelate online prima del debutto ufficiale del prossimo 9 marzo 2022. I quattro scatti, originariamente pubblicati su un profilo Facebook, poi rimossi, ci confermano che è tutto pronto.

Volkswagen ID.Buzz, prime foto degli interni

BLITZ È possibile che l'esemplare delle foto, che indossa ancora l'abito color arcobaleno, fosse il soggetto di uno shooting fotografico ufficiale, e che qualcuno sia entrato sul set in modo clandestino. Non importa, approfittiamone anche noi. Solo il cruscotto e il display della strumentazione sono parzialmente ricoperti da uno spesso telo: tutto il resto - volante, quadro strumenti, mobiletto centrale, etc. - è alla luce del sole.

Nuova ID.Buzz, sedili personalizzati

ID FAMILY FEELING I sedili guidatore e passeggero ricevono un rivestimento in tessuto premium bicolore dall'aspetto molto gradevole, col logo ''ID'' impresso anche negli schienali. Plancia e schermo di infotainment sembrano essere abbastanza simili - con le dovute individualità, che presto scoprireremo - a quelli che equipaggiano ID.4.

ID.Buzz, vano di carico ''appiattibile''

CARGO BULLI Non passa inosservato come la parte posteriore contenga una sorta di ripiano situato a pochi centimetri dal pavimento. Una soluzione individuata per creare un pavimento di carico completamente piatto, caratteristica necessaria negli Stati Uniti e in altri mercati per qualificare ufficialmente il veicolo come furgone. Passando alla seconda fila, tra l'altro, il sedile ripiegato sul lato sinistro si allinea perfettamente con il ripiano posteriore, dando vita così sia a una superficie completamente ''flat'', sia a uno spazio di archiviazione all'altezza dei più capienti van delle sue stesse dimensioni. A causa del grande pacco batteria montato sotto il pavimento stesso, ID.Buzz è semmai sprovvisto della terza fila di sedili.

VW ID.Buzz, le nostre foto spia

MOTORI E BATTERIE A proposito di powertrain. Cogliamo l'occasione per ricordare che i motori di ID.Buzz - variante entry level da 204 cv - saranno alimentati da batterie con un range da 48 kWh fino a 111 kWh, per un grado di autonomia teorica fino a 550 km. Un mese di pazienza o poco più, e il Bulli del Terzo Millennio non avrà più alcun segreto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/01/2022