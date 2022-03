Bulli elettrico, parte il conto alla rovescia: segui la diretta streaming

La presentazione in streaming per il nuovo modello 100% elettrico di Volkswagen: ecco come seguire online la diretta dell’evento

Finalmente ci siamo: l’erede dello storico Bulli di Volkswagen sta per essere presentato in diretta video, questa sera alle 19:00. Per seguire l’evento, trasmesso in streaming, è sufficiente sintonizzarsi su questa pagina all’ora giusta e premere il tasto Play.

COLORATO Il primo prototipo del concept ID.Buzz risale al gennaio di cinque anni fa, quando venne presentato al Salone di Detroit del 2017. A distanza di tanto tempo, la casa di Wolfsburg presenta il suo nuovo modello 100% elettrico, disponibile sia come veicolo per il trasporto persone sia per il trasporto di merci. Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di vedere su strada la versione definitiva di ID.Buzz, ancorché parzialmente nascosto da camuffature color arcobaleno, e le prime immagini in anteprima degli interni.

Nuovo Volkswagen ID.Buzz: visuale di 3/4 anteriore

SU IL SIPARIO Domani vedremo il nuovo modello 100% elettrico nella sua versione definitiva. Come gli altri membri della famiglia ID di Volkswagen, sarà realizzato sulla piattaforma MEB dedicata alle auto elettriche, con motore e trazione posteriore. La batteria agli ioni di litio avrà una capacità di 82 kWh (77 kWh netti), per muovere il motore da 150 kW (204 CV) e 310 Nm di coppia. La velocità massima sarà limitata elettronicamente a 145 km/h.

Nuovo Volkswagen ID.Buzz: prima immagine degli interni

SPAZIO A GO-GO Le linee sono quelle di un furgone, ma con i suoi 4,71 metri di lunghezza, il nuovo ID.Buzz è di poco più lungo (13 cm) del SUV ID.4. Versatilità è comunque la sua parola d’ordine: un mezzo perfetto per il trasporto di merci in città, ma anche a prova di famiglia e hobby ingombranti (con cinque sedute in uso, ci sono comunque 1.121 litri a disposizione per i bagagli. Nella versione Cargo, con i soli sedili anteriori, ID.Buzz offre oltre 3,9 m3 di volume.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/03/2022