Nuova Volkswagen T-Roc R, 300 CV in quattro metri e venti

Aperti gli ordini per la versione sportiva del SUV compatto tedesco, fresco di restyling: 300 CV e uno “zero-cento” in meno di cinque secondi

Si completa la gamma del SUV compatto T-Roc di Volkswagen, recentemente rinfrescata con il restyling presentato un paio di mesi fa. Il modello R è il più potente a listino, con un motore da 300 CV e prestazioni da vera sportiva.

Nuova Volkswagen T-Roc R: visuale di 3/4 anteriore

Imprescindibile la caratterizzazione estetica di T-Roc R, volta a esaltarne le prestazioni: aggressivi i paraurti sportivi, in colore nero lucido, con una enorme presa d’aria e le luci diurne a sviluppo verticale in quello anteriore, e il diffusore posteriore con i doppi terminali di scarico cromati sui due lati per quello posteriore. Di serie le calotte dei retrovisori esterni cromate, i sottoporta color carrozzeria, le pinze dei freni blu, i vetri posteriori scuri e i cerchi in lega Jerez da 18” di colore nero; su richiesta quelli da 19” nelle varianti in grafite opaco o nero con superfici a specchio.

Nuova Volkswagen T-Roc R: 300 CV di potenza per il SUV compatto tedesco

SUONO SPORTIVO (A RICHIESTA) Per chi cerca un sound ancor più aggressivo, nella lista degli optional di T-Roc R è disponibile (a 3.950 euro) l’impianto di scarico in titanio di Akrapovic, con un terminale dal design sportivo e un peso ridotto di circa sette chilogrammi.

Nuova Volkswagen T-Roc R: il posto guida con il volante sportivo

Sportivo, ma senza eccessi l’abitacolo del SUV compatto tedesco: i sedili sportivi hanno i lati interni in ArtVelours, con le fasce centrali nel tessuto a rombi R, ma volendo si possono avere anche in pelle Nappa. Regolazioni lombari di serie, a richiesta elettriche.

Nuova Volkswagen T-Roc R: i sedili sportivi R

TASTO MAGICO Nuovo il volante sportivo multifunzione, con palette per il cambio di maggiori dimensioni e il tasto dedicato “R” sulla razza sinistra: una pressione richiama la selezione delle modalità di guida, la pressione prolungata attiva automaticamente la modalità Race. La pedaliera è in acciaio, la luce ambientale richiama il blu dei rivestimenti, mentre interruttori luce e alzacristalli hanno piccoli dettagli cromati. Gli inserti nella plancia sono di serie in color nero lucido, ma su richiesta possono essere - come nelle immagini di questo articolo - in color Lapiz Blue opaco. Esclusivo per questa versione il logo R sui listelli battitacco anteriori.

Nuova Volkswagen T-Roc R: visuale laterale

Il motore sotto il cofano di Nuova T-Roc R è il quattro cilindri turbobenzina TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia, disponibile da 2.000 giri fino a 5.200 giri. La trazione è integrale 4Motion, mentre il cambio è l’automatico DSG a sette rapporti. Specifico per questa versione il telaio sportivo con sospensioni irrigidite, sterzo progressivo e altezza da terra ridotta di 20 mm. Disponibile di serie la funzione Launch Control, che permette di staccare il ragguardevole valore di 4,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. 250 km/h la velocità massima, autolimitata.

Nuova Volkswagen T-Roc R: i dettagli della plancia in colore blu opaco

Decisamente completa la dotazione di serie. T-Roc R offre infatti:

Cruise control adattivo

Frenata automatica d’emergenza

Mantenimento di corsia

Park Assist

Climatizzatore automatico

Apple CarPlay e Android Auto wireless

Cruscotto digitale da 10,25”

Fari Full LED anteriori e posteriori

Sterzo progressivo

Sedili anteriori sportivi

Volante sportivo multifunzione riscaldabile

Nuova Volkswagen T-Roc R: il logo R sulla calandra anteriore

QUANTO COSTA Il prezzo di listino di Volkswagen T-Roc R è di 48.700 euro. Gli ordini sono già aperti, ma l’arrivo nelle concessionarie è previsto per il mese di maggio.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 01/02/2022