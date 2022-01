Volkswagen Golf: il teaser di una misteriosa Mk.8 ad alte prestazioni

Lo scorso venerdì, Volkswagen ha pubblicato sui social il teaser di una misteriosa versione ad alte prestazioni di Golf8 (qui la nostra prova). Potrebbe trattarsi di una declinazione ancor più grintosa delle varianti GTI Clubsport 45 (edizione celebrativa da 300 CV) e R DSG 4Motion (da 320 CV). I dettagli sono risicati, ma ciò che si riesce a intuire osservando l’immagine è che l’auto dispone di uno spoiler posteriore simile a quello di GTI Clubsport 45 (qui l'approfondimento), mentre il paraurti anteriore sembra preso in prestito proprio da Golf R. Il commento criptico che accompagna il post recita: ''Stiamo lanciando un NFT (New-Fast Transporter). In arrivo a febbraio 2022''.

SPORTIVA Che si tratti di una hot hatch in omaggio al 20° anniversario dal debutto di Golf Mk.4 R32? La mitica sportiva da 241 CV lanciata da Wolfsburg proprio nel 2002. Le prime indiscrezioni parlano di un assetto completamente rivisitato, con una messa a punto delle sospensioni pensata per incrementare l’agilità in curva. Se la base di partenza fosse proprio Golf R DSG 4Motion quattro ruote motrici è molto probabile che l’auto disponga di un differenziale posteriore con funzione di torque vectoring e della modalità Drift.

Volkswagen Golf GTI Clubsport 45

ADRENALINICA Con ogni probabilità, a spingere la hot hatch di Wolfsburg ci sarà il collaudato EA888 evo4: un’unità turbo-benzina TSI da 2 litri in grado di sviluppare 320 CV di potenza e 420 Nm di coppia. Volkswagen GTI Clubsport 45 e R (Golf R vs Mercedes-AMG A45S), attualmente sono disponibili con cambio automatico DSG doppia frizione 7 rapporti. Se la misteriosa Golf del teaser fosse proprio un’edizione da pista per i puristi della guida - beh - in quel caso non si potrebbe escludere l’arrivo del cambio manuale. C’è inoltre la possibilità che l’auto sia priva dei sedili posteriori, una soluzione pensata per risparmiare peso, come già fatto d’altronde su Golf Mk7 GTI Clubsport S. La nuova Golf ad alte prestazioni sarà svelata il prossimo mese con un prezzo che, verosimilmente, supererà i 55.200 euro di Golf R.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/01/2022