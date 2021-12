Golf, tu sì che mi capisci. Tutte le novità dell'infotainment

Si cambia registro: da formale che era prima, la conversazione muove ora su un piano più amichevole. In fondo, ormai ci si conosce da due anni. Per la sua ottava generazione, come noto, Volkswagen Golf è passata dai controlli fisici a una configurazione 100% touch la quale - per la verità - non ha raccolto soltanto consensi, ma anche qualche critica: facilità d'uso non proprio la sua specialità. A Wolfsburg trovano un rimedio: da gennaio 2022, su Golf sale una nuova versione del sistema di infotainment MIB3. Comandi vocali più rapidi, un migliore riconoscimento degli impulsi accidentali, in generale un'elaborazione più potente.

NON PER TUTTI Premessa: l'hardware di infotainment aggiornato sarà montato sulle Golf prodotte a partire dal 2022, ma solo quelle equipaggiate di sistema Discover Pro. Il sistema MIB3 di nuova release sarà disponibile anche per gli attuali possessori di Golf, sottoforma di aggiornamento gratuito. Al contrario, i modelli sprovvisti di Discover Pro restano escluse dall'upgrade.

NO TOUCH La capacità di calcolo cresce del 25%, la potenza grafica aumenta di tre volte. Passaggi da un menu all'altro e qualsiasi attività sul display di infotainment quindi molto più rapidi rispetto al passato, tuttavia un nuovo sistema di controllo vocale significa, in primo luogo, una minore necessità di ''palpeggiare'' il touchscreen stesso.

''HO FREDDO'' E a proposito di voice control: per velocità e precisione, il programma ora dovrebbe rivaleggiare con l'assistente vocale di Mercedes, pietra di paragone di tutti i sistemi messi sul mercato successivamente. I comandi ora favoriscono un dialogo più diretto, ad esempio riducendo la quantità di domande da rivolgere al sistema di navigazione per l'impostazione di una meta, ma anche per regolare la temperatura interna. Ora Golf riesce anche a identificare quale dei passeggeri anteriori abbia formulato la richiesta, individuando così il sedile da riscaldare o il lato dell'abitacolo verso il quale convogliare aria più calda. In termini statistici, Volkswagen sostiene come il riconoscimento vocale sia ora accurato al 95%.





A PROVA DI URTI Sempre in argomento climatizzazione e dintorni: per i controlli del clima e del volume audio, Golf 8 ora incorpora anche una tecnologia che limita l'azionamento per errore dei comandi, un'eventualità nella qule oggi è piuttosto facile incappare mentre si maneggia il touchscreen. Quando i sensori rileveranno una mano sul display principale, l'aggiornamento bloccherà i controlli clima e audio. Il nuovo sistema di infotainment verrà lanciato in anteprima su Golf, ma anche sulle elettriche Volkswagen ID.3 e ID.4. Fino a comprendere, a poco a poco, tutto il resto della gamma.

Pubblicato da Redazione, 17/12/2021