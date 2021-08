TRE LETTERE STORICHE La sigla GTI è di quelle impegnative, e non si usa a cuor leggero. La storia della versione sportiva della media tedesca è forse più affascinante dell’auto stessa: se vi interessa approfondirla, l’abbiamo raccontata in questo ricco speciale. Prevedibile che anche l’ottava generazione di Golf, come quelle che l’hanno preceduta, finisse nelle mani di qualche preparatore con la passione del tuning. Tra questi anche Jamie Orr, di Filadelfia, che ha realizzato una Golf GTI ispirata alla Mk2.

COME CAMBIA L’auto, realizzata in un unico esemplare, è stata chiamata GTI BBS Concept: oltre agli adesivi rossi e neri di BBS, monta cerchi da 19” Super RS dallo stile inconfondibile, nella tradizionale colorazione oro e argento. Le ruote sono Delinte 235/35/19 D7. L’assetto è ribassato, naturalmente, grazie agli ammortizzatori H&R che hanno preso il posto di quelli dell’auto di serie, e che permettono - all’anteriore - di modificare anche l’angolo di campanatura; rimpiazzato anche lo scarico posteriore, sostituito da un Borla progettato esplicitamente per la nuova Volkswagen Golf GTI.

NIENTE RITOCCHI SOTTO IL COFANO “Non volevamo snaturare la Mk8, e ci siamo quindi limitati a modifiche piuttosto tradizionali”, ha commentato Jamie Orr. “Abbiamo lasciato carrozzeria, interni e motore esattamente come escono dalla fabbrica”. Invariato, quindi il 2 litri turbo benzina da 245 CV di potenza massima e 370 Nm di coppia, accoppiato alla trasmissione automatica doppia frizione DSG a 7 rapporti.