Volkswagen Passat 2023, prime foto spia della nuova wagon tedesca

Dopo il debutto del restyling dell’attuale generazione (B8), la grande famigliare tedesca si prepara a un rinnovamento più radicale, che per la prima volta nella sua storia arriverà senza la versione a tre volumi, le cui vendite erano ormai ridotte al lumicino.

Nuova Volkswagen Passat 2023: visuale laterale

SARÀ PIÙ GRANDE E PIÙ LUNGA Cominciano a circolare i primi muletti della nona generazione (B9) di Volkswagen Passat, basati su un corpo vettura semi-definitivo. Lo si intuisce dalle feritoie verticali alle estremità del paraurti anteriore, che riprendono lo stile dei SUV elettrici ID.4 e ID.5, ma anche dalla forma più raccolta del posteriore, dove spicca anche uno spoiler più evidente sopra il lunotto. Non abbiamo le dimensioni ufficiali, naturalmente, ma l’auto sembra essere cresciuta in lunghezza, in particolare per quel che riguarda il passo, ossia la distanza tra le ruote: rispetto al modello attuale le portiere - specialmente quelle posteriori - sono visibilmente più lunghe.

Nuova Volkswagen Passat 2023: visuale frontale. Notare gli adesivi dei fendinebbia

VEDO E NON VEDO Se guardando le fotografie di questo muletto avete l’impressione di trovarvi davanti alla Passat attuale, sappiate che è tutto uno scherzo: i fendinebbia nel paraurti, i fari anteriori e posteriori sono in realtà degli adesivi che nascondono la forma - ancora sconosciuta - dei nuovi gruppi ottici, e che bene celano anche le forme dei paraurti.

COME CAMBIA DENTRO? Non ci sono ancora foto che riguardano gli interni. Possiamo però facilmente ipotizzare una nuova plancia che riprende quella dei modelli più recenti (Golf su tutti), con lo schermo centrale dell’infotainment a sbalzo, il cambio shift-by-wire e i comandi soft touch per il climatizzatore.

Nuova Volkswagen Passat 2023: visuale di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI Volkswagen proporrà grossomodo la medesima gamma della generazione attuale, con motori benzina e turbodiesel, oltre alla variante ibrida plug-in GTE (qui la nostra prova del modello 2019). Quasi certo l’arrivo di motorizzazioni mild-hybrid, e così come una variante full electric. Confermata la carrozzeria “simil-SUV” Alltrack.

Nuova Volkswagen Passat 2023: visuale posteriore, con gli adesivi che camuffano i fari

QUANDO ARRIVERÀ Nuova Volkswagen Passat verrà presentata non prima del prossimo anno, insieme alla nuova generazione di Skoda Superb, con cui condivide pianale e motorizzazioni. L’arrivo nelle concessionarie è atteso nei mesi immediatamente successivi.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/03/2022