Volkswagen ID.2: la citycar EV si farà? Si, no, forse...

DEBUTTO PRESTIGIOSO AL SALONE TEDESCO Vi ricordate la Volkswagen ID.Life, il simpatico concept di citycar elettrica che vi abbiamo presentato dall’IAA 2021 a Monaco di Baviera? Il debutto al Salone dell’Auto in Germania aveva suscitato grande interesse poiché questo modello gettava le basi per un ampliamento verso il basso della famiglia ID a zero emissioni della Casa di Wolsburg e prometteva costi di acquisto e gestione alla portata di tutti, o quasi. Ebbene, forse è meglio dimenticarcelo. A quanto pare potrebbe non evolversi nel modello di serie ID.2, che sarebbe dovuto arrivare nel 2025. La notizia è stata rilanciata dal media tedesco Automobilwoche che afferma come il progetto sembra essere “caduto in disgrazia” a Wolfsburg, con il team di progettazione che ha deciso di accantonarlo per ripartire da un foglio bianco. L’idea iniziale sembra non essere piaciuta completamente e il gruppo di lavoro avrebbe scelto un nuovo approccio stilistico per l'EV entry-level.

Volkswagen ID. Life: il concept che anticipa la citycar EV ID. 2 potrebbe essere accantonatoIL DESIGN CONVINCE POCO? La ID.Life è arrivata con uno stile minimalista, miscelato con buon gusto a un look neo-retrò, ma rumor confermano che George Kacher, i vertici del gruppo VW non sarebbero contenti del risultato e opteranno per una riprogettazione completa. L’articolo apparso sui media tedeschi afferma che il capo designer Jozef Kaban e il suo team stanno già lavorando a un nuovo “stile decisamente moderno” per il modello che entrerà in produzione, concentrandosi sulle funzionalità multimediali e di connettività, che potrebbero “affascinare i giovani clienti”. Come accennato, la VW ID.2 dovrebbe arrivare nel 2025 sotto forma di piccola berlina elettrica a cinque porte delle dimensioni di una Polo, realizzata su una versione compatta della piattaforma MEB, ma con un abitacolo più furbo per offrire lo stesso spazio di una Golf. L'obiettivo per VW era di piazzare sul mercato la ID.2 con un prezzo di entrata di circa 20.000 euro, rendendo l’offerta di veicoli elettrici del marchio più allettante. Un altro modello chiamato VW ID.2 X con caratteristiche stilistiche da SUV seguirà presumibilmente nel 2026, come gemello elettrico della T-Cross con motori convenzionali.

Volkswagen ID. Life: l'abitacolo del concept visto a IAA 2021LE INFORMAZIONI TROVERANNO CONFERMA? FORSE NO… Oltre alla VW ID.2 e ID.2 X, altri esempi che condivideranno le stesse basi tecniche saranno la versione di produzione del concept Cupra Urban Rebel, una sorta di crossover urbano del brand sportivo del Gruppo e un altro EV entry-level a marchio Skoda. Tuttavia, da Wolsburg arrivano voci contrastanti con quanto dichiarato dai media tedeschi. Infatti, un portavoce di Volkswagen ha confermato al sito specializzato Automotive News Europe che la ID.Life è stata “ben accolta” sia internamente sia dal pubblico e ha smentito le voci su un concept tutto nuovo. Ma il fatto che Volkswagen abbia recentemente riavviato la produzione e la disponibilità della E-Up! in Europa dopo poco più di un anno dalla sua dismissione, potrebbe suggerire quanto meno un ritardo rispetto ai tempi previsti per il lancio della nuova citycar ID.2. Infine, ricordiamo che la gamma ID della VW è attualmente composta da ID.3, ID.4, ID.5 e tra poco ID.Buzz, con altri sei modelli che si aggiungeranno alla famiglia entro il 2027, inclusa una berlina di medie dimensioni. che dovrebbe debuttare al Salone dell'Auto di Pechino il prossimo mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2022