ON THE ROAD Iveco Daily Van Life Adventure è il nuovo progetto che segue l’avventura on the road di Núria Gomà i Lleonart, kiteboarder professionista spagnola che per sette mesi girerà l’Europa a bordo di un Daily van 4x4 completamente personalizzato. La sfida, partita proprio ad agosto, ha come protagonisti il Daily e la famiglia di Núria. Insieme raggiungeranno le location più suggestive dove poter praticare il kitesurfing. L’avventura di Núria e Iveco Daily van 4x4 è suddivisa in due tranche: la prima, della durata di cinque mesi (da agosto a dicembre 2021), mentre i restanti due mesi del tour copriranno la primavera 2022. L’itinerario prevede diverse tappe: partenza da Barcellona e a seguire Europa, Islanda e Marocco.

VALIDO ALLEATO Iveco Daily van 4x4, versione “camperizzata” del noto veicolo commerciale è fra i mezzi più versatili della sua categoria (qui la nostra prova di Fiat Ducato). Disponibile in versioni da 3,5 fino a 7,0 tonnellate e con volumi di carico da 7,3 mᵌ a 19,6 mᵌ è offerto con una gamma motori con potenza massima che spazia da 116 a 210 CV. Nello specifico, il modello della prova è alimentato da un 3,0 litri Euro 6 da 180 CV. Ampia la scelta anche per quanto riguarda le trasmissioni: a listino troviamo infatti un 6 marce manuale o in alternativa l’automatico Hi-Matic da 8 rapporti. Daily 4x4 dispone inoltre di sistemi di sicurezza avanzati, come i freni a disco con ABS ed ESP e può contare (su richiesta) di ruote gemellate.

La consegna del mezzo a Nùria Gomà i Lleonart

CASA SU RUOTE Grazie alle sue doti di versatilità, all’estrema robustezza e al comfort di guida, il Daily è uno dei pochi veicoli commerciali leggeri con un solido telaio a longheroni e sospensioni ad alte prestazioni, che si presta a ogni sorta di modifica e personalizzazione. All’interno del Daily van 4x4 troviamo un vero e proprio monolocale arredato di tutto punto (qui la nostra prova di Volkswagen California 2021). Non mancano infatti piano cottura con lavello, armadietti per riporre il materiale da kitesurf e doppia zona letto con tanto di letto a soffietto. Per seguire l’avventura di Núria basta collegarsi alle pagine social Facebook e Instagram dell’atleta spagnola.