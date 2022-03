Panda, il nuovo modello sarà costruito all'estero. Le ipotesi

Attesa non prima del 2026, nuova Panda traslocherà da Pomigliano. Due possibili destinazioni, entrambe in Est Europa

Come noto, l'attuale generazione di Panda ha innanzi a sé ancora un percorso lungo. Non sgombererà da Pomigliano almeno fino al 2026, scadenza in corrispondenza della quale terminerà la propria leggendaria carriera ultradecennale. Da allora in avanti, quasi certo il destino del 100% elettrico, ma in convivenza con versioni termiche o ibride. E si fa strada adesso l'ipotesi fabbrica straniera. Quale? Due opzioni sembrano contendersi l'assegnazione.

Panda a Pomigliano fino al 2026. E dopo?

NORD? SUD? OVEST? EST! Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, i candidati ad ospitare la produzione di Panda nuova edizione sono lo stabilimento di Kragujevac, in Serbia, e il sito di Trnava, in Slovacchia. Il primo assembla Fiat 500L, il secondo appartiene all'ex Gruppo PSA e produce sia Citroen C3, sia Peugeot 208. Tutto dipenderà dal modo in cui Stellantis intenderà incastrare le tessere di un puzzle di superficie sempre più vasta, e soprattutto dall'intensità di corrente elettrica sempre più forte.

LANCIA, JEEP Non solo Panda al centro delle logiche strategiche di Gruppo. Nuova Lancia Ypsilon (2024?) continuerà ad essere prodotta oltre confine, ma non più a Tychy, in Polonia, bensì - come tutto lascia pensare - a Saragozza, in Spagna. Cioè lo stesso impianto che con alte probabilità ospiterà anche le linee di montaggio di nuova Jeep Renegade (2025?), il cui destino è perciò lontano da Melfi. E a proposito di Melfi.

E-AMMIRAGLIA Proprio in Basilicata, sempre a partire dal 2024, Stellantis avrebbe in programma la produzione della nuova ammiraglia 100% elettrica (piattaforma Stla Medium) la quale, con le dovute differenze, si declinerà nei marchi Lancia (Aurelia?), Opel, Vauxhall e DS. Sotto l'insegna del brand francese, oltre all'erede di DS9 potrebbe anche nascere una variante a guida alta: DS9 Crossback? Tanta carne al fuoco, Italia che se da una parte cede all'estero una quota del proprio patrimonio produttivo, dall'altra prenota un asset che sul piano internazionale non sarà certo secondario.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2022