Il segreto di Baggio? La sua Panda 4x4. Il video con Cattelan

Come mai un mito come lui guida una Panda? Ecco ''Una semplice domanda'' che sorge spontaneo rivolgere a Roberto Baggio, campione sul campo e maestro di umiltà nella vita quotidiana. Sbarca su Netflix la nuova serie di Alessandro Cattelan e a dare il calcio d’inizio della prima puntata, andata in onda lo scorso 18 marzo, è proprio lui, il Divin Codino. Che come ''ufficio'' della chiacchierata, sceglie un habitat a lui assai familiare: la sua vecchia Panda 4x4.

DIVIN PANDINO Perché è proprio al volante di una Panda prima maniera, e non di un moderno SUV di lusso, che Baggio ogni mattina si porta al lavoro nelle colline attorno alla sua tenuta, nei pressi di Vicenza. E nelle mani di un Pallone d'Oro, un'utilitaria già di per sé leggendaria non può che acquistare un fascino semplicemente unico. ''Il pandino 4x4 modificato di Baggio è un’istituzione, un simbolo - esclama Cattelan -. Mi ha portato in giro per la sua tenuta in mezzo ai boschi. È stato come salire sulla Batmobile, su un mezzo di trasporto di un supereroe o sulla DeLorean di Ritorno al futuro''. La dimostrazione di come ogni singola auto mutui il carattere del suo padrone. Di come anche un oggetto all'apparenza anonimo sia speciale e inestimabile. La differenza, la fa la sua storia personale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/03/2022