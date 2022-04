Toyota Aygo X lancia la sfida alla Fiat Panda. La prova

Per Toyota, la nuova Aygo X - che si legge X ma si pronuncia Cross - è l'unico crossover di segmento A presente sul mercato. Dati alla mano, però, la nuova citycar giapponese sembra stata progettata con un'idea ben precisa in testa: sfidare la Fiat Panda, l'auto più amata dagli italiani. Che la Aygo X affronta con armi affilatissime, a partire dallo stile.

Toyota Aygo X Ginger Beige, la prova su strada

Se la vecchia Toyota Aygo era una scelta squisitamente razionale, la nuova Aygo X è diventata un autentico oggetto del desiderio. Merito del design muscoloso ispirato ai crossover, con ruote grandi (da 17 o 18 pollici) e un bel gioco di spigoli che le dà una forte personalità, senza risultare eccessiva. A scelta si può avere la carrozzeria bicolore, con il posteriore nero che contrasta con quattro tinte ispirate alle spezie: rosso peperoncino (Chili Red), verde cardamomo (Cardamom Green), beige zenzero (Ginger Beige) e blu ginepro (Juniper Blue). È un look giovane e aggressivo, il suo, e la Casa Giapponese si aspetta che possa abbassare l'età media della clientela e guadagnare ulteriore popolarità presso il pubblico femminile, che già prima rappresentava il 50% delle vendite.

Toyota Aygo X è offerta solo con motore mille a 3 cilindri aspirato da 72 CV e 93 Nm. Il picco di coppia è piuttosto in alto, a 4.400 giri, e basta una ripresa anche blanda, o una salita da superare, per far alzare la voce un po' rauca del propulsore. Niente variante ibrida o versioni 4x4, in questo la Panda offre più opzioni. L'unica scelta è tra il cambio manuale a 5 marce e l'automatico S-CVT con funzione sequenziale e comandi al volante, offerto a 1.200 euro. Dei due, il secondo è certamente più comodo per un uso cittadino, ma il manuale, con un po' di perizia, permette di tenere più sotto controllo la voce del motore. Che di suo permette una velocità massima di 158 km/h e uno 0-100 km/h in 14,9 secondi se abbinato al manuale; 1 decimo di secondo in meno nello sprint e 151 km/h se abbinato all'automatico. Quest'ultimo non mi ha convinto del tutto in funzione sequenziale, perché è sì rapido e obbediente, ma se premo a fondo l'acceleratore conserva un po' dell'effetto scooter che lo caratterizza nella modalità automatica. Meglio lasciarlo fare da sé.

VEDI ANCHE

Toyota Aygo X, il motore

È PIÙ DI UNA CITYCAR Non è un fulmine di guerra, la Aygo X, e soffre un po' le salite a pieno carico, ma grazie alla nuova piattaforma TNGA-B ereditata da Yaris e Yaris Cross, ha un comportamento da auto di ben altra taglia, che invoglia a caricare le valigie e partire per le vacanze. Sta tutto nella rigidità della scocca, che elimina vibrazioni e rumorosità. Al volante la Aygo la senti solida, ben piantata, sicura. Passi su dossi di rallentamento e tombini senza il minimo scuotimento da parte delle sospensioni. Il comfort è buono e si combina con un comportamento tra le curve composto e preciso. Lato consumi, Toyota dichiara 21 km/l, pari a meno di 5 l/100 km: dato raggiungibile nel misto, mentre in città, tra i saliscendi di Barcellona dove si è svolta la prova, il computer di bordo ha registrato 7,5 l/100 km.

All'interno la plastica rigida è dappertutto, ma nobilitata da pannelli porta che lasciano a vista una parte del lamierato in tinta con la carrozzeria e dal bel design della plancia, dove spicca l'elemento centrale ovale a racchiudere il display touch dell'infotainment (da 7 a 9 pollici secondo gli allestimenti). Le portiere si aprono e si chiudono con leggerezza, ma l'impressione generale è di un'auto solida e ben costruita. I posti a bordo sono quattro e non cinque, come sulla maggior parte delle auto. Chi sta dietro deve fare i conti con una portiera piccola, con finestrini che si aprono a compasso e con uno spazio in altezza risicato nelle Aygo X dotate di tetto apribile (un optional da 1.000 euro). Bene la capacità del bagagliaio, che va da 231 a 829 litri, anche se il piano di carico è molto più in basso della soglia e la superficie non è uniforme una volta reclinati gli schienali posteriori. A voler cercare il pelo nell'uovo, i comandi per reclinarli sono due bindelle che si trova nel vano bagagli: difficili da azionare se avete già fatto il pieno di valigie.

Toyota Aygo X Ginger Beige, gli interni

Disponibile nelle concessionarie dal weekend del 9 aprile 2022, la nuova Toyota Aygo X ha prezzi che partono dai 16.500 euro dell'allestimento Active, ma su tutta la gamma c'è un contributo rottamazione di 3.000 euro che si somma a eventuali incentivi ed ecobonus. Di fatto, la Aygo X Active parte da 13.500 euro e la Trend, che costituisce il modello centrale della gamma, passa dai 18.000 euro di listino ai 15.000 euro prima ancora di applicare l'ecobonus: prezzi molto aggressivi, che la pongono vicinissima al listino della Aygo uscente e sullo stesso piano di rivali che non possono vantare un progetto altrettanto fresco. Non mancano formule di noleggio a lungo termine o finanziamento a valore futuro garantito che, su 48 mesi, hanno rate a partire da 109 euro. A ciò si aggiunge una formula assicurativa pay per use con tariffa unica nazionale di 4 centesimi al chilometro, per copertura RC auto e collisione (Qui tutti i dettagli su allestimenti e formule d'acquisto di Toyota Aygo X).

COS'HA DI SERIE Ricca la dotazione: Aygo X ha di serie già dal livello base la retrocamera e la compatibilità con Android Auto e Apple Carplay, oltre alla suite di aiuti alla guida Toyota Safety Sense 2.5, che comprende cruise control adattivo, frenata automatica con riconoscimento ciclisti e pedoni (questi ultimi li vede anche di notte), insieme con l'assistente al mantenimento di corsia. Manca qualcosa? Al di là delle finiture e della caratterizzazione estetica, alla Aygo X base manca il clima automatico, che troviamo sul secondo livello Trend, e il sistema keyless accompagnato dagli utili sensori di parcheggio del terzo livello Lounge. A ciascuno dei livelli si accompagna anche un upgrade dell'infotainment, che passa da 7 a 8 e infine a 9 pollici di schermo, guadagnando funzioni connesse e navigazione con il top di gamma.

Motore 3 cilindri benzina, 998 cc Potenza 72 CV a 6.000 giri Coppia 93 Nm a 4.400 giri Cambio automatico CVT (manuale a 5 marce) Trazione anteriore Velocità 151 km/h (158 km/h) 0-100 km/h 14,8 secondi (14,9 secondi) Consumi 4,9-5,2 l/100 km (4,7-5,0 l/100 km) Dimensioni 3,70 x 1,74 x 1,53 m Peso 940 kg Bagagliaio da 231 a 829 litri Prezzo da 16.500 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/04/2022