Non c’è due senza Citroen: torna C3 Aircross in versione Rip Curl

Torna (per la terza volta: la prima nel 2018, poi nel 2020) l’allestimento Rip Curl per il SUV compatto francese Citroën C3 Aircross (qui la nostra prova su strada), auto che dal suo debutto nel 2017 ha venduto oltre 430mila unità. Vediamo più da vicino cosa ci aspetta in questa serie limitata.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: visuale laterale

La serie limitata Rip Curl 2022 offre il pacchetto estetico “Anodised Blue” ispirato all’oceano e all’universo del surf, e che caratterizza alcuni inserti sui paraurti e le calotte degli specchietti retrovisori, creando un forte contrasto con il colore della carrozzeria e il nero del tetto bicolore (abbinato alle quattro tinte di carrozzeria Steel Grey, Platinium Grey, Pearl Black e Polar White). Di serie i cerchi in lega da 17’’ Origami Black con finiture nero lucido, vetri posteriori oscurati e il logo Rip Curl bianco sulle portiere posteriori.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: gli interni in tessuto tecnico

Rifacendosi allo stile di vita semplice e senza stress, a contatto con la natura del surf, C3 Aircross Rip Curl presenta l’ambiente Blue Jeans, caratterizzato dal rivestimento “Hello Chinor” per i sedili Advanced Comfort (che prevedono imbottitura ad alta densità e una schiuma spessa 15 mm) è un tessuto sportivo grigio-blu usato spesso nell’abbigliamento tecnico e nelle sneaker. A questo è abbinato a un tessuto con effetto pelle, color Sapphire Blue, che riveste la parte superiore degli schienali e la zona anteriore delle sedute. Le cuciture sono a vista, nella tinta blu acceso La Rochelle. Tra i due rivestimenti è presente una inedita fascia Tiki Brasilia con motivo tribale polinesiano bianco e nero.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: gli interni in tessuto tecnico

DETTAGLI CURATI La fascia centrale della plancia, anch’essa in materiale Sapphire Blue, è intervallata da riflessi madreperla per creare un effetto metallizzato. I tappetini - di serie - portano la scritta Rip Curl a lettere bianche ricamate con cuciture in blu acceso. La sacchetta per i documenti di bordo è in materiale simile al neoprene, che richiama le tute da surf.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: allestimento in serie limitata

Nessuna novità all’esterno, che propone le stesse caratteristiche della vettura di serie, a cominciare dall’assetto rialzato e dalle protezioni anteriori e posteriori, con la protezione sottoscocca del veicolo a 360°. A bordo, oltre ai sedili Advanced Comfort, troviamo molta tecnologia di serie come il touch pad da 9” integrato nella plancia, l’head up display a colori, l’accesso all’auto senza chiave e la ricarica wireless per gli smartphone compatibili. Di serie la funzione Grip Control con Hill Assist Descent, che permette di scegliere tra diverse modalità di guida e modula la motricità delle ruote anteriori in funzione del tipo di fondo stradale da affrontare, mantenendo la velocità del veicolo in discesa, anche nei tratti a forte pendenza.

Citroen C3 Aircross Rip Curl 2022: il sedile anteriore reclinabile in avanti

ANCHE PRATICO I sedili posteriori sono frazionati 40/60, mentre il sedile anteriore del passeggero è reclinabile in avanti, per offrire un piano di carico lungo ben 2,4 metri (perfetto per portare una tavola da surf!).

Citroën C3 Aircross Rip Curl potrà essere ordinato dal prossimo primo luglio; arriverà nelle concessionarie italiane nel mese di settembre, mentre le consegne sono previste a partire da novembre. Non sono ancora stati annunciati i prezzi, ma la versione speciale si basa sull’allestimento Shine, che costa 23.500 euro per la motorizzazione benzina PureTech da 110 CV, 24.500 euro per la turbodiesel BlueHDi da 110 CV (25.250 euro per la versione col cambio automatico).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/06/2022