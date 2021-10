Test Drive

UNA SCOMMESSA VINCENTE Quando nel 2017 ha svelato il suo inedito B-SUV, Citroën sapeva che quella era una scommessa, ma aveva la ragionevole certezza di vincerla. Il segmento dei SUV/Crossover urbani era ancora da scoprire del tutto e qualche riserva sul successo di C3 Aircross era lecito averla. Dopo quattro anni, possiamo dire che in Francia avevano visto giusto, dato il successo ottenuto da questo modello. Oggi arriva la C3 Aircross 2021, con un leggero restyling e nuovi contenuti tecnologici. Ho guidato la 1.5 BlueHDi con 120 CV e cambio automatico EAT6, vi racconto come cambia e come va.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: la prova del SUV compatto con motore diesel da 120 CV

Poiché motore e struttura restano invariati rispetto al modello che sostituisce, preferisco iniziare parlandovi del nuovo stile e di come si è evoluto il “suvvino” francese, che debutta fresco di un bel maquillage che coinvolge soprattutto la zona anteriore. Dopo analizziamo insieme la parte tecnica e come se la cava su strada, ma ora largo alla descrizione del suo inedito stile. L’urban SUV sembra addirittura più aggressivo di prima, con la mascherina stretta e i fari a LED – sempre su due livelli – con un profilo più sottile e tagliente. Infatti, sono scomparsi i grandi proiettori sul paraurti e la parentela con i modelli più attuali, come la C4, si fa più stretta per ringiovanirne il look, visto che i fianchi, la coda, le misure e di conseguenza le proporzioni restano sostanzialmente uguali. Mi piacciono i nuovi colori, come il blu della carrozzeria con tetto nero a contrasto dell’esemplare che ho guidato e mi piace che in soli 4,16 metri di lunghezza (1,76 m di larghezza e 1,64 m di altezza con le barre al tetto) trovo spazio per cinque passeggeri e un bagagliaio molto versatile.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: agile in città e con bassi consumi

Sotto questo aspetto, le carte vincenti sono tre: il piano di carico regolabile su due livelli, il perimetro lineare del baule e il divanetto modulabile (1/3-2/3) e scorrevole avanti e indietro di una spanna abbondante (di serie con l’allestimento Shine Pack dell’esemplare in prova). Stratagemma che permette di incrementare lo spazio per le gambe di chi sta dietro oppure per i bagagli. Si passa così da 410 a 520 litri, fino a un massimo di 1.289 litri reclinando gli schienali. Da non sottovalutare anche l’opportunità di piegare a tavolino lo schienale del sedile anteriore destro e caricare oggetti lunghi fino a 2,4 metri, tipo una tavola da surf, per intenderci. Mi è sempre piaciuta questa versatilità dell’abitacolo, che è uno dei valori aggiunti della C3 Aircross.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: abitacolo ampio e luminoso con il tetto apribile in vetro

SPAZIO E LUCE IN ABBONDANZA E già che siamo saliti a bordo, sottolineo che ho trovato lo stesso abitacolo spazioso e luminoso che ricordavo (grazie anche al tetto in vetro opzionale a 850 euro), la visibilità dal posto di guida è molto buona perché la poltroncina è appena rialzata e la seduta è super confortevole. Mi piace la possibilità di personalizzare anche gli interni grazie a tre nuovi allestimenti definiti “Armonie”, che combinano colori e materiali di rivestimento e che rendono più vivace l’ambiente. La raggiunta maturità della nuova C3 Aircross è chiara anche dalla qualità percepita, con il giusto equilibrio fra plastiche morbide e più rigide, tessuti robusti, finiture di un certo pregio – vedi le cromature dei comandi - e accoppiamenti ben riusciti.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: spazio alla praticità con soluzioni ingegnose

La plancia è quanto di più razionale ci sia, con un bel cruscotto analogico di semplice lettura, qui integrato dal display a colori da 3,5” (optional a 100 euro) del computer di bordo e accompagnato dal touchpad da 9” per il sistema infotelematico, che è una delle novità di C3 Aircross 2021 e lo trovo di serie a partire dall’allestimento Shine. Sempre utile l’head-up display, opzionale a 300 euro, per tenere sott’occhio le indicazioni del navigatore e altri parametri di marcia come la segnaletica stradale.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: il touchpad da 9'' del sistema infotainment

COMANDI TOUCH, LUCI E OMBRE… In tanta praticità, faccio sempre un po’ fatica a fare amicizia con il satellite a sinistra per comandare il cruise control, nascosto dietro alle razze del volante e con i comandi a sfioramento dell’infotainment, che si affida quasi esclusivamente all’azione dei mio polpastrello per gestire tutte le funzioni. Tuttavia, mi viene incontro la possibilità di connettere lo smartphone grazie ad Apple CarPlay o Android Auto con funzione mirroring, almeno ritrovo la stessa familiarità che ho sul cellulare. Infine, anche il SUV compatto francese può essere gestito da remoto attraverso l’app Citroën Connect, che mi permette di localizzarlo, trovare un parcheggio, aggiornare le cartine del navigatore e molto altro con un semplice click.

Di tutte le motorizzazioni in gamma, il quattro cilindri turbodiesel di 1,5 litri mi è sembrata molto razionale ed efficiente. Ai 120 CV/3.750 giri di potenza fanno il paio la bellezza di 300 Nm/1.750 giri di coppia. Insomma, una curva di erogazione bella piena fin da basso regime, che regala la giusta vivacità al mio SUV compatto. E in effetti, la C3 Aircross è svelta nel traffico, suo ambiente ideale, come fuori dalla circonvallazione. Il cambio automatico a 6 rapporti (di serie) è un toccasana per praticità, però non eccelle per rapidità nei passaggi marcia, ma nulla di grave vista l’indole dell’auto. Ho trovato lo stesso piacevole comfort che mi era rimasto impresso in un precedente test drive, generato dalla taratura morbida delle sospensioni che smorzano pavé, buche e traversine di rallentamento, dallo sterzo leggero in manovra, ma un po’ meno preciso in velocità, dall’ottima percezione degli ingombri (c’è anche la telecamera posteriore) e dallo scarso rumore in abitacolo.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: urban SUV eclettico e confortevole

BUON EQUILIBRIO FRA PRESTAZIONI E CONSUMI La C3 Aircross è una piccola/grande tuttofare, che non si lascia intimorire nemmeno da un viaggio più lungo, che può affrontare forte della buona stabilità e tenuta di strada, delle apprezzabili performance, con una velocità di punta di 179 km/h (0-100 km/h in 10 secondi) e di consumi tutto sommato ridotti come i 17,8 km/litro in autostrada o i 14,7 km/litro in città e i 23,8 km/litro su strade extraurbane. Ed essendo un piccolo SUV, ma con trazione anteriore, trovo furba la possibilità di regalargli più motricità (e sicurezza) in caso di strade scivolose (pioggia o neve) o su terreni accidentati grazie al Grip Control con Hill Assist Descent, il dispositivo elettronico che agendo sui freni ottimizza l’aderenza. Costa appena 100 euro e consiglio vivamente di inserirlo nel configuratore.

Buona la modulabilità e l’efficacia dell’impianto frenante, che gestisce senza problemi gli oltre 1.300 kg della C3 Aircross, ma per arrivare alla lode dal punto di vista della sicurezza, secondo me, è necessario pescare dal listino degli optional. Infatti, la C3 Aircross può essere equipaggiata con una serie di dispositivi molto utili, direi necessari, e per di più poco costosi. Per esempio, con il Pack Safety a 200 euro si aggiunge la frenata automatica di emergenza e il Pack Park Assist (750 euro) comprende il monitoraggio dell’angolo cieco, i sensori anteriori di parcheggio e l’assistente al parcheggio.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: la telecamera posteriore per l'assistenza alle manovre

La C3 Aircross BlueHDi 120 EAT6 Shine Pack protagonista della mia prova su strada attacca il listino a 27.550 euro, ma le opzioni presenti a bordo ne elevano il prezzo fino a 29.850 euro. Niente ecoincentivi statali, ci mancherebbe è un diesel, ma occhio alle promozioni della Casa francese, con varie soluzioni di finanziamento o noleggio a lungo termine per privati e professionisti.

Nuova Citroen C3 Aircross 2021: dimensioni compatte ma tanto spazio interno

Motori 1.499 cc, 4 cilindri turbodiesel Potenza 120 CV a 3.750 giri Coppia 300 Nm a 1.750 giri Velocità 179 km/h Da 0 a 100 km/h 10,0 secondi Cambio Automatico a 6 rapporti Trazione anteriore Dimensioni 4,16 x 1,76 x 1,64 m Bagagliaio da 410 a 1.289 litri Prezzo Da 27.550 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2021