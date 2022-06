Fiat: "La svolta elettrica sarà radicale, ma noi siamo pronti"

In video, la vision del Lingotto (a MIMO con 500 La Prima by Bocelli) nelle parole di Andrea Khawatmi, marketing manager Fiat Italia

L'Unione Europea approva il bando dei motori termici? Fiat mostra assoluta serenità. D'altra parte, la roadmap è chiara: ''Dal 2024 - spiega Andrea Khawatmi, marketing manager Fiat per il mercato Italia - il brand lancerà solo modelli full electric, mentre dal 2027 la gamma sarà composta esclusivamente da prodotti ad emissioni zero. Siamo consapevoli che il cambiamento sarà importante sia per la filiera, sia per i clienti: tuttavia, Fiat il suo percorso lo ha già impostato''. Guarda la nostra video intervista a Khawatmi da MIMO 2022, manifestazione alla quale il Lingotto espone 500 La Prima by Bocelli, un Cinquino tutto da guardare ma anche da...ascoltare.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2022