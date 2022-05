Fiat 500 elettrica by Bocelli: guarda il video della world premiére

Nuova edizione della Fiat 500e in arrivo: la canta e la firma Matteo Bocelli. La presentazione in diretta video

È in arrivo una nuova edizione speciale della Fiat nuova 500, anche conosciuta come 500 elettrica (qui la nostra prova-confronto contro la Smart EQ Fortwo). A presentarla in diretta video sarà nientemeno che Olivier Francois, grande capo del Marchio italiano: potrete seguire la world premiére nel riquadro qui sotto a partire dalle 18,30 di martedì 10 maggio 2022.

500 D'AUTORE Il nome dell'edizione speciale è Nuova 500 ''La Prima by Bocelli''. Non a caso, ospite dell'unveiling sarà il cantante Matteo Bocelli, figlio del tenore Andrea Bocelli, che si esibirà nella sua nuova canzone Tempo: colonna sonora della campagna di comunicazione. Ne volete un assaggio in anteprima? Ascoltate il ritornello nel Tweet ufficiale qui sotto.

COSA LA DISTINGUE Quali le caratteristiche esclusive della 500 elettrica firmata da Bocelli? Nella dotazione di serie figurano l'impianto audio premium JBL e una lampada UV nel vano portaogetti che diventa così un Sanitizing Glove Box (come vi avevamo anticipato nella nostra anteprima). Ma la conferenza sarà anche l'occasione per fornire anticipazioni sulle Fiat elettriche in arrivo: stay tuned!

