Fiat 500X Hybrid: più di preciso, come mi funzioni? Un primo assaggio

''Tech it easy“. No, non ho toppato un inglesismo, ho solo riportato la formula magica che esprime in tre parole la visione Fiat in tema di rivoluzione elettrica. Rivoluzione, ma per gradi. Con 500X Hybrid, e Tipo Hybrid, Fiat muove un altro passettino avanti. Perché di ibrido leggero ancora si tratta, ma un po’ meno leggero di 500 e Panda Hybrid. Vediamo perché.

Esattamente come nel caso della collega in carrozzeria berlina o station wagon, sotto il cofano di 500X Hybrid batte il moderno FireFly quattro cilindri turbo benzina a ciclo Miller da 1,5 litri con 130 CV di potenza e coppia massima di 240 Nm. Al motore termico è abbinato un motorino elettrico da 20 CV e 55 Nm, il cosidetto e-motor, inserito all’interno di un inedito cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti e alimentato da batteria a 48 Volt di tensione e 0,8 kWh di capacità, rapidamente auto-ricaricabile in fase di frenata e decelerazione. Completa lo schema il classico alternatore-starter a cinghia, o BSG, Belt Starter Generator, dall'unica funzione di riavviare il motore termico. Se avete un dejavù, beh non siete gli unici: sì, è proprio lo stesso sistema ibrido che equipaggia le colleghe di piattaforma Jeep Renegade e Compass e-Hybrid.

VEDI ANCHE

In linea generale, il motore elettrico entra in funzione in fase di accensione, di partenza, di ripresa ed accelerazione, inoltre nelle fasi di rallentamento propedeutiche all’arresto completo, ad esempio nell’avvicinamento ad un semaforo. Assistenza, ma anche supplenza: trattasi infatti, per Fiat, del primo powertrain ibrido nel quale il motore termico si può escludere completamente dalla trasmissione, lasciando lavorare esclusivamente il motore elettrico, che essendo integrato nella trasmissione è sempre agganciato anche all'asse motrice. Accade ad esempio nelle partenze da fermi, procedendo a rilento in colonna nel traffico, almeno fino a velocità inferiori a 30 km/h circa, oppure nelle fasi di parcheggio, sia in prima, sia in retromarcia. Insomma, ben più di un impalpabile mild hybrid. Facciamo un... mini-full hybrid.

SULLA MIA PELLE Sta di fatto che, stando alle promesse Fiat, in un percorso misto 500X Hybrid può avanzare con motore a benzina spento - e te ne accorgi dalla spia EV accesa sul quadro strumenti - per ''quasi'' la metà del tempo. Per ''oltre'' la metà del tempo, in caso di itinerario cittadino. Durante un breve percorso di prova, registro come l'elettrico spesso e volentieri funzioni in effetti in solitaria. Anche senza misurarlo col cronometro, il tasso di percorrenza in città non è affatto trascurabile. Quando viaggi 100% elettrico, lo senti: i cilindri ammutoliti, solo un fischio penetra in abitacolo. E anche il pedale del gas, al tatto è leggermente più reattivo. La transizione tra la propulsione elettrica e quella termica, addolcita dall'intervento del BSG, è praticamente inavvertibile. Solo accelerando a fondo, il quattro cilindri alza leggermente la voce. Ma rimane sempre sotto la soglia del vero e proprio fastidio.

CONSUMI A bocce ferme, il risultato tangibile si misura invece in litri per cento chilometri, ed ecco la sorpresa: consumi ancor più vantaggiosi rispetto alla versione a gasolio. Dichiarati, 5,1 l/100 km contro i 5,4 l/100 km di 500X 1.6 diesel. Ancor più favorevole al nuovo 1.5 Hybrid è il confronto col precedente 1.3 turbo alimentato esclusivamente a benzina, unità che si può ora godere la meritata pensione: le emissioni di CO2 calano del -11%, mentre migliorano le prestazioni, con lo 0-100 km/h che richiede solo 9,4 secondi.

Come anche 500 e Panda Hybrid, anche 500X Hybrid si riconosce per il logo “Hybrid” sul portellone posteriore e le due foglioline con gocce di rugiada di colore blu, qui più intenso. Sull’intera gamma 500X, inoltre, con il Model Year 2022 debuttano sia il nuovo logo 500, sia il nuovo lettering Fiat posteriore. In tutto il resto, è il Cinquone che già conosciamo, personalizzabile in mille modi: gli allestimenti a catalogo sono addirittura otto, incluse tre varianti Dolcevita con soft top.

500X Hybrid è già in vendita, prezzi di listino - al netto di incentivi e promozioni Fiat - a partire dai 29.400 euro della Club, fino ai 36.800 euro della top di gamma Yacht Club Capri. La vuoi rosso passione e coscienziosa? C’è anche in allestimento (RED), la versione cioè realizzata in collaborazione con l’ente benefico fondato da Bono Vox. Da 31.100 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/05/2022