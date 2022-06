MIMO 2022, a Milano il robot Spot di Boston Dynamics

Apre i battenti la seconda edizione del Milano Monza Motor Show, e Hyundai si presenta nel capoluogo lombardo con la sua gamma elettrificata più una sorpresa: il robot quadrupede Spot, che avrete probabilmente visto in uno dei tanti video di Boston Dynamics (la società di robotica americana è stata recentemente acquistata dal costruttore coreano).

IL ROBOT Già si preannuncia come una delle principali attrazioni della kermesse milanese, protagonista di migliaia di foto, video e stories sui social: il robot quadrupede interagirà con il pubblico e ballerà sulle note di “I’m on it” dei BTS, la celebre boy band K-pop coreana. Un robot che, in maniera più concreta, verrà utilizzato da Hyundai per lo svolgimento di attività di ispezione di routine e acquisizione di dati nelle sue fabbriche.

Hyundai a MIMO 2022, il robot Spot

E LE AUTO? Accanto a Spot, tutti i giorni dalle 9 alle 23 nell’area espositiva che va da Piazza Duomo a Corso Vittorio Emanuele, si potranno vedere i modelli elettrici ed elettrificati di Hyundai, ossia

Ioniq 5 , crossover elettrico recentemente insignito del premio di auto dell’anno ai World Car of the Year Awards 2022. A bordo monta una batteria da 77,4 kWh che gli consente un’autonomia di oltre 500 km. Qui la nostra prova su strada

, crossover elettrico recentemente insignito del premio di auto dell’anno ai World Car of the Year Awards 2022. A bordo monta una batteria da 77,4 kWh che gli consente un’autonomia di oltre 500 km. Qui la nostra prova su strada Tucson Plug-in Hybrid , SUV compatto con un 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, per una potenza combinata di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. La batteria di bordo è da 13,8 kWh, per un’autonomia che supera i 50 km.

, SUV compatto con un 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, per una potenza combinata di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. La batteria di bordo è da 13,8 kWh, per un’autonomia che supera i 50 km. Kona Electric monta una batteria da 64 kWh, per un’autonomia di 484 km nel ciclo WLTP, e una ricarica rapida che permette di passare dal 10 all’80% in soli 47 minuti

Nell’area Test Drive di Piazza Castello, infine, si potranno prenotare ed effettuare test drive di tutti questi modelli, a cui si aggiunge anche la versione PHEV di Santa Fe.

Hyundai a MIMO 2022, la gamma elettrificata della casa coreana

A MIMO 2022 Hyundai porta il suo progetto Progress for Humanity, che punta a migliorare la vita delle persone, rendendola più semplice, sicura e sostenibile tramite tecnologie all’avanguardia (come i robot, appunto) e la mobilità a zero emissioni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2022