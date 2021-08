LA QUADRATURA DEL CERCHIO Dopo Tucson mild-hybrid e full hybrid, Hyundai ha presentato il terzo modello elettrificato e con la plug-in completa la gamma a batterie del suo SUV best seller. Stesse caratteristiche e allestimenti degli altri due, ma sotto il cofano c’è il 4 cilindri millesei turbo benzina a iniezione diretta, questa volta accoppiato a un motore elettrico da 66,9 kW, o 91 CV, ricaricabile alla spina. Abbiamo provato anche questa versione e vi raccontiamo come va. Il powertrain eroga 265 CV per 350 Nm complessivi, ma la Tucson, convince fin da subito anche per stile anticonvenzionale, comfort e qualità. Spazio abbondante, rivestimenti solidi e lussuosi, connettività al top, sono in perfetto equilibrio per godere 10, 100, 1000 chilometri a bordo del SUV coreano. Questo aspetto lo abbiamo già analizzato, anzi il consiglio è di andare a rivedere tutte le nostre prove. Tuttavia, adesso il contributo maggiore arriva proprio dal motore. Dopo avere provato le altre ibride, si può dire che con la plug-in troviamo la classica quadratura del cerchio.

Questa Tucson promette prestazioni quasi uguali alla full-hybrid, nonostante più di 180 kg aggiuntivi (siamo a 1.893 kg contro 1.709 kg), minori consumi e 62 km a emissioni zero. Il sistema può contare su una batteria da 13,8 kWh che si ricarica in un tempo compreso fra un po’ meno di due ore e circa cinque ore grazie al caricatore di bordo da 7,4 kW. L’ideale per fare il pieno di elettricità sono le colonnine pubbliche, ma vanno bene anche la wallbox o, eventualmente, la presa del garage. A inizio test drive il computer di bordo segnala un’autonomia elettrica di 30 km, ma la carica residua di elettricità era solo al 50% Dopo circa 10 km percorsi in modalità elettrica ne sono avanzati una ventina. Il test è stato piuttosto breve, ma sufficiente per farsi un’idea che l’esame consumo e precisione del computer sembra superato. Chiaramente, ripeteremo la prova in modo più approfondito sull’anello di 100 km del nostro “Motoring”, quando la Tucson PHEV ci raggiungerà in redazione. In modalità ibrida, il sistema fa interagire il motore convenzionale con quello elettrico e i passaggi sono praticamente inavvertibili, con la risposta del SUV efficace, pur con i quasi 1.900 kg che si porta appresso. Per ottenere una certa vivacità bisogna usare tutti i cavalli a disposizione, ma il contributo istantaneo del motore elettrico regala un bel boost di spinta.

BUONE PRESTAZIONI E OTTIMI CONSUMI A tal proposito, Hyundai dichiara una punta velocistica di 191 km/h e uno zero cento in 8,2 secondi. Ma anche i consumi sono molto buoni, tanto che durante la prova su strada, la media è stata di circa 6,2 litri/100 km. Ma anche qui vale la regola dei profili di guida: Ce ne sono due a disposizione: in “Eco” si risparmia qualche cosa di carburante, va da sé che in “Sport” sono privilegiate le performance, sacrificando qualche goccia di benzina. Il cambio automatico a 6 rapporti è perfettamente accordato all’erogazione del motore e alla trazione integrale, che qui mi dà un bel vantaggio per tenuta di strada. Bello l’assetto, con il baricentro abbassato dal pacco batterie sotto il pianale. La Tucson è stabile, dà fiducia se forzate appena il ritmo, e se solo avesse un pizzico di sterzo più diretto sarebbe perfetta. Resistente l’impianto freni ed efficace la taratura delle sospensioni, che sembrano… levigare le strade rovinate o fare il contropelo al pavé cittadino. I passeggeri non possono che ringraziare. Insomma, il piacere di stare a bordo ha la priorità.

I 4,50 metri di lunghezza per 1,87 di larghezza e 1,65 di altezza non fanno che confermare questo messaggio con spazio abbondante per tutti e un bagagliaio che è appena più piccolo delle sorelle ibride, con un volume da 558 a 1.721 litri, contro 616/1.795 litri. Come accennato, plancia digitale, comandi vocali e a sfioramento, connessione al web per i servizi da remoto Blue Link, fanno parte della dotazione di serie, così come gli ADAS per la guida assistita di livello 2.

La Tucson plug- in è già disponibile nelle versioni X-Line da 44.500 euro, Exellence da 46.100 euro e N-Line da 46.600 euro esclusi incentivi ed eventuali ecobonus statali.

Ma non c’è nulla di meglio che gustarsi questa terza variante del SUV medio di Casa Hyundai con il nostro video per conoscere meglio tutte le sue caratteristiche. Allora, mettetevi comodi e cliccate subito dopo la scheda tecnica, che ve lo raccontiamo in dettaglio.