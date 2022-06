Honda: "Transizione elettrica, step importanti ancora da compiere"

ZERO 1 Articoli

Vincenzo Picardi (Honda Italia): "Le tecnologie non mancano, ma la rete di ricarica è in ritardo. 2035 scadenza un po' affrettata"

Un conto è lo stato dell'arte del progresso tecnologico, che giorno dopo giorno muove passi da gigante. Un conto è la realtà dei fatti. ''Stop a diesel e benzina dal 2035 in tutta Europa? Decisione forse un po' affrettata'', sostiene Vincenzo Picardi, responsabile comunicazione e ufficio stampa Honda Motor Europe Italia Divisione Auto. ''Parliamo di un orizzonte temporale breve, almeno rispetto agli step che la comunità è chiamata ad affrontare. Mi riferisco in particolare - spiega Picardi ai nostri microfoni - alle infrastrutture di ricarica. Honda, nel frattempo, sta facendo la sua parte''. E a MIMO, il marchio giapponese porta proprio nuova Civic e:HEV, la prima ad adottare un sistema di propulsione full hybrid. In 50 anni di storia. Buon compleanno, Civic!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022