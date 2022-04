Video nuova Honda Civic e:HEV: dopo la presentazione online eccola da vicino

CINQUANT’ANNI E NON SENTIRLI… Dopo averla conosciuta durante la presentazione online possiamo dare uno sguardo alla nuova Honda Civic e:HEV, che vediamo per la prima volta da vicino in questo primo contatto. La cinque porte giapponese, che arriva alla sua undicesima generazione per qualcosa come 27 milioni di esemplari venduti in 50 anni, è un pezzo di storia della Casa del Sol Levante e, oggi, si presenta con un design del tutto inedito. Niente più spigoli e forme originali per uno stile un po’ meno personale, ma che può abbracciare meglio il gusto di tutti. Cofano basso e lungo, tetto inclinato e coda slanciata definiscono il suo profilo in maniera inequivocabile. Anche dentro si respira aria di novità grazie a un abitacolo robusto e molto ben rifinito, che offre buono spazio per quattro passeggeri, una bella plancia lineare e tanta tecnologia digitale.

Nuova Honda Civic e:HEV: un momento della presentazione statica alla stampaCONNESSA AL WEB E CON MOTORE “RISPARMIOSO” Ci sono due display per quadro strumenti e infotainment, che è integrato da Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, in più troviamo la connessione al web per tutti i servizi di gestione da remoto dell’auto. La nuova Civic debutta in listino con il motore due litri benzina full-hybrid da 184 CV e 315 Nm di coppia, che abbiamo già visto sotto il cofano del SUV CR-V, ma ottimizzato nel rendimenti e ispirato anche a quello della più recente HR-V, che assicura buone prestazioni (v. max 180 km/h) con un consumo molto basso, dichiarato in 5 litri/100 km. Lato sicurezza, non mancano tutti i più moderni dispositivi del sistema Honda Sensing per raggiungere il 2° livello di guida assistita fin dalla versione base. I prezzi sono ancora da definire e arrivo dai concessionari e fissato per il prossimo autunno. Adesso, click sul video per conoscerla nei dettagli, in attesa della prova su strada.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/04/2022