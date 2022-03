Novità: svelata la nuova Honda Civic e:HEV ibrida

Ecco svelata, finalmente, la Honda Civic di 11esima generazione, che come gli altri modelli della casa è ora proposta solo con motore ibrido: segue lo schema della tecnologia e:HEV già visto sulla compatta Honda Jazz, sul crossover Honda HR-V e sul SUV Honda CRV (qui la prova). Ecco tutti i dettagli.

La Civic 2022 raccoglie un'eredità pesante: quella di un modello nato 50 anni fa e che complessivamente ha venduto 27 milioni di esemplari dal 1972. La linea si fa più bassa e filante, con un cofano anteriore ribassato di 25 mm rispetto alla generazione uscente e la carreggiata posteriore allargata, a dare maggiore sportività. Il montante del parabrezza è stato arretrato, per allungare la silhouette e ampliare il campo visivo del guidatore, mentre il punto più alto del tetto è stato spostato in avanti per dare più slancio alla coda.

Honda Civic 2022, il portellone posteriore è in resina

LE IMPRESSIONI A CALDO Il design è meno caratterizzato rispetto a prima, con linee più tese, più pulite e più leggibili: forse ha meno personalità, ma il nuovo aspetto facilmente incontrerà i gusti di una platea più ampia e invecchierà più lentamente. Quanto alla costruzione della carrozzeria sono da segnalare accoppiamenti particolarmente stretti tra le varie pannellature, la costruzione in alluminio del cofano anteriore e il portellone in resina: che risulta più leggero del 20% rispetto a quello della Civic precedente e perciò più comodo da aprire.

Il passo è stato allungato di 35 mm a dare una migliore abitabilità. La plancia mostra una preziosa griglia a nido d'ape in metallo a tutta larghezza, che tuttavia dovrebbe avere solo funzione ornamentale e non fornire una ventilazione diffusa. Il tunnel centrale è molto pulito, visto che l'architettura full-hybrid e:HEV di Honda non richiede una leva del cambio. A seconda degli allestimenti lo schermo per la strumentazione davanti al guidatore può raggiungere i 10,2 pollici, mentre il display per l'infotainment a centro plancia è sempre da 9 pollici ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Completa la dotazione l'impianto audio Bose con 12 altparlanti che troviamo sull'allestimento top di gamma Advance, mentre gli allestimenti Elegance e Sport hanno un sistema con 8 altoparlanti.

Honda Civic 2022, gli interni

Per la Civic, Honda ha scelto la variante da 2,0 litri del suo powertrain full-hybrid e:HEV, che equipaggia anche il SUV CR-V. La potenza massima è dunque di 184 CV e si combina con una coppia di 315 Nm. Per ora le prestazioni non sono state dichiarate, ma è facile che possano migliorare leggermente i valori della CR-V (accreditata di 180 km/h e di uno 0-100 km/h in 8,8''). Dichiarati ufficialmente sono invece consumi ed emissioni che testimoniano una notevole efficienza: 5 l/100 km e 110 g/km di CO2 misurati secondo lo standard WLTP. Sono quattro i driving mode selezionabili dal guidatore: Econ, Normale, Sport e il nuovo Individual, che permette di regolare separatamente la risposta del motore, della tramissione e la grafica del quadro strumenti.

COME FUNZIONA Quanto al funzionamento del sistema e:HEV vale quanto detto per Jazz e HR-V: il sistema è progettato per far lavorare il motore termico sempre vicino al regime di massimo rendimento e per ottenere questo risultato può cambiare il modo di funzionare in base a tre specifiche modalità chiamate EV, Hybrid ed Engine. La partenza del veicolo avviene a batterie, in modalità EV, come in un'auto 100% elettrica; a bassa velocità, se la carica della batteria lo richiede, si attiva il motore a benzina a ciclo Atkinson, che vanta un'efficiaenza del 41% e aziona il generatore per inviare corrente al motore elettrico (modalità Hybrid). Visto che il termico lavora al regime di massima efficienza, l'energia generata in eccesso va a ricaricare la batteria. Quando la velocità dell'auto è sufficiente, una frizione accoppia direttamente il motore termico alle ruote, come se la Civic avesse un cambio monomarcia (modalità Engine).

Honda Civic 2022: plancia, infotainment e strumentazione

Su Honda Civic troviamo la versione più aggiornata della piattaforma di aiuti alla guida Honda Sensing, ora dotata di una telecamera frontale, con campo visivo di 100° e di un software migliorato nel riconoscimento di segnaletica e ostacoli, quali ciclisti e motociclette. Completano la rosa dei sensori, per la prima volta, dei sonar montati tanto all'anteriore quanto al posteriore. Grazie alla nuova suite, la Honda Civic 2022 arriva a fornire al guidatore la guida assistita di livello 2 negli incolonnamenti (Traffic Jam Assist), con controllo automatico di velocità e distanza dal veicolo che precede e con il mantenimento attivo della corsia. Oltre ai classci sistemi di monitoraggio, come quello per l'angolo cieco e quello delle manovre in retromarcia.

L'arrivo in Europa della nuova Honda Civic e:HEV è previsto per l'autunno 2022. Nessuna informazione è stata per ora comunicata in merito al listino prezzi, ma è chiaro che gli allestimenti saranno almeno tre: i già citati Elegance, Sport e Advance. La Civic in via di pensionamento aveva prezzi compresi tra poco meno di 27.000 euro per arrivare a superare di poco i 33.000 euro, se trascuriamo le versioni Type R da oltre 300 CV. Nessuna conferma che la nuova generazione manterrà quella forbice, ma eventuali variazioni dovrebbero essere contenute.

Motore 2,0 litri benzina full-hybrid Potenza di sistema 184 CV Coppia massima 315 Nm Velocità massima 180 km/h (stimati) Da 0 a 100 km/h 8,7 secondi (stimati) Trazione Anteriore Dimensioni n.d. Posti 5 Peso n.d. Bagagliaio n.d. Consumo dichiarato WLTP 5,0 l/100 km Emissioni CO2 110 g/km Prezzo n.d.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2022