Nuova Civic Type R, da Suzuka con furore. Eccola in video

Che gusto c'è a vuotarsi nella pancia una delizia in un boccone solo? Più sono gli assaggi, più lungo è il piacere (anche se sembra una tortura). Dopo mesi di fugaci apparizioni fotografiche, al Tokyo Auto Salon 2022 nuova Honda Civic Type R fa il suo debutto dal vivo. Tuttavia, trattasi ancora di prototipo. L'esemplare in esposizione indossa una mimetica speciale, che è poi la stessa dei teaser precedenti. Per il nudo integrale, ancora un po' di pazienza: verosimilmente, in primavera Honda scrosterà anche l'ultimo adesivo. E in fondo, l'attuale involucro non è così pesante da nascondere la maggioranza dei dettagli che interessano ai suoi fan. Ai quali è dedicato anche un breve ma intenso video ispirazionale.

WARM UP Due nuove clip documentano dunque nuova Civic Type R 2022 impegnata sul circuito giapponese di Suzuka, durante una sessione del percorso di sviluppo del feeling di guida. Specifiche tecniche? Con ogni probabilità, la potenza giungerà da una versione aggiornata del quattro cilindri turbo da 2,0 litri del modello uscente, unità che attualmente sviluppa 306 cv e 295 Nm di coppia. La potenza, ancora una volta, sarà convogliata alle ruote anteriori solo tramite un cambio manuale a sei marce: per chi fosse in cerca di hot hatch a trazione integrale, quindi, l'indirizzo è un altro. Tipo la solita VW Golf R, ma anche l'imminente Toyota GR Corolla.

CONTRO SE STESSA Assi motrici a parte, Honda promette che nuova Type R sarà la generazione più performante mai vista fino ad oggi. Le dichiarazioni non sorprendono, ma quello che tutti aspettiamo con trepidazione è un nuovo tentativo di recordo al 'Ring, cioè quell'impresa che ne certifichi le proprietà anche sul disply del cronometro. Ricordiamo che la Type R precedente, nella categoria ''trazione anteriore'', sull'Inferno Verde ha stabilito nel 2017 un primato di 7:43.8. Dopo il riscaldamento sull'asfalto domestico di Suzuka e la passerella al Salone di Tokyo, il prossimo appuntamento è tra i boschi attorno al Castello di Nurburg.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2022