Questo Natale, regalati la Civic Type R di Max Verstappen...

Regoli l'inclinazione e la distanza del sedile, sistemi il volante alla profondità e all'altezza a te più congeniali, premi il tasto Start e prendi a maltrattare cambio e pedaliera. Guidare Honda Civic Type R è un'emozione forte di per sé. Immagina guidare la Civic Type R che ha portato a spasso, fino a poche settimane prima, il Campione del Mondo di Formula 1. Un sogno che per il più fortunato, anzi il più rapido, diventerà realtà. Max Verstappen vende la propria ''work car''. Ce lo facciamo un pensierino? Forse il video teaser (vedi copertina) ti stuzzicherà.

Honda Civic Type R, in vendita l'esemplare appartenuto a Max Verstappen

CLICK DAY La Civic Type R con la quale il talento olandese ha raggiunto i circuiti del Mondiale 2021 è in vendita online su CarNext, uno dei principali marketplace B2C e B2B di auto usate in Europa. La finestra temporale è molto limitata: l'unico giorno in cui si può inoltrare l'ordine è giovedì 23 dicembre 2021. Il tempismo l'unico criterio per sconfiggere la concorrenza: primo arrivato, primo servito. Per giunta, al fortunato successore di Verstappen, CarNext consegnerà l’auto direttamente a casa. Come per ogni veicolo presente sulla piattaforma, l'auto di Max è stata controllata e completamente ricondizionata ed è visionabile sul sito di e-commerce dal 14 dicembre. Clicca qui per maggiori informazioni e per ricevere le notifiche relative all’iniziativa.

VEDI ANCHE

Civic Type R ''Verstappen edition''

GIUSTA CAUSA Honda Civic Type R ''Verstappen edition'' (con tanto di autografo, è ovvio) in vendita al prezzo di 33.333 euro. CarNext devolverà il ricavato all'ente di beneficenza Wings for Life, fondazione no profit che sostiene le cure per lesioni del midollo spinale e per la paraplegia, creata nel 2004 dal due volte Campione del Mondo di motocross Heinz Kinigadner e dal fondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz.

Max Verstappen: ''Un ultimo giro per salutare la mia Civic Type R''

IN BUONE MANI “Sono molto contento - afferma il neoiriditato Verstappen - che la mia auto contribuisca a una buona causa come quella sostenuta da Wings for Life e mi sono affidato al mio partner CarNext per essere sicuro che la vendita sia in buone mani. Per salutare la mia Honda, l’ho portata a fare un ultimo giro. Spero che il nuovo proprietario possa godere della sua guida quanto me”. Dal canto suo Dalisa Iacovino, Managing Director di CarNext Italia, sottolinea quanto “CarNext condivide con Max non soltanto l’amore per le auto, ma anche l’attitudine a spingersi sempre oltre per il raggiungimento degli obiettivi. Siamo molto lieti di occuparci di questa vendita speciale e di sostenere uno scopo nobile come quello della lotta alla paraplegia”.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/12/2021