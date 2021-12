La Honda Civic Type R scalda le gomme sulla pista di casa

LA HOT HATCH DI TOKYO PREPARA IL DEBUTTO Della nuova Honda Civic Type R ne parliamo già da un po’. I muletti stanno girando per i collaudi e, d’altronde, è una delle superstiti di quella nicchia di super berlinette da batticuore come Audi RS 3 o Bmw M2, che hanno ragione di esistere se non altro per la tecnologia costruttiva, le performance eccezionali e per le emozioni che regalano agli appassionati. Dopo aver completato la prima fase di test del Nürburgring, ma è probabile che i prototipi continueranno a girare sul famoso circuito tedesco, la nuova Civic Type R è tornata a casa, ovvero sul circuito di Suzuka, in Giappone. Il tracciato è stato utilizzato dagli ingegneri e dai collaudatori Honda per perfezionare ulteriormente l’inedita hot-hatch compatta. Tuttavia, la Casa di Tokyo non ha dichiarato ulteriori dettagli sull'auto, che continua a vestire la medesima livrea “camouflage” psichedelica rossa e nera che abbina la lettera ''R'' con le generazioni precedenti del modello in bianco. Il prototipo è stato fotografato ai box, dove il team è alle prese con alcune modifiche last minute sull’assetto. In uno scatto, viene anche mostrata l’auto accanto al modello attuale, che è tuttora un esempio di super prestazioni e grandissimo equilibrio dinamico, per essere una macchina con motore e trazione anteriori. E parlando di dinamica di guida, quella nuova dovrebbe essere ancora migliore.

Nuova Honda Civic Type R: la nuova macchina nei box accanto al modello attuale

CAMBIA LA MECCANICA, MA ANCHE LO STILE SI EVOLVE Oltre al nuovo design, condiviso solo in parte con la normale famiglia Civic, e reso ben più aggressivo da grandi paraurti con ampia presa d'aria nella parte anteriore, loghi ''R'', enorme alettone posteriore, tubi di scarico tripli e ruote di grande diametro, la Civic più cattiva di sempre sarà definita anche da un assetto più rigido e con il corpo vettura mai così abbassato. Le sospensioni saranno specifiche per questo modello, così come i freni potenziati. Altri dettagli preclusi al resto della gamma includono gli esclusivi rivestimenti dell’abitacolo, con finiture speciali e, forse, un sottomenu dedicato alla guida racing che completa il sistema di infotainment.

Nuova Honda Civic Type R: proseguono i collaudi sulla pista di Suzuka

POTENZA SPECIFICA DI OLTRE 160 CV/LITRO Ricordiamo che a dare vita alla Civic Type R ci sarà un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, con un super analogico cambio manuale a sei marce, che trasferirà la potenza e la coppia (ancora non dichiarate ufficialmente) sull’asse anteriore. L'attuale Civic Type R ha 320 CV/6.500 giri e 400 Nm di coppia a 4.500 giri. Il nuovo modello sarà presentato nel 2022, tuttavia non è ancora certo su quali mercati sarà messo in vendita e la speranza è che arrivi anche in Italia, per proseguire la storia delle sportive Honda e fare la gioia degli amanti dei track day.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/12/2021