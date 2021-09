LA SPORTIVA VIAGGIA VELOCE La nuova BMW M2 è entrata nel pieno della fase di test su strada, già a marzo scorso avevamo pizzicato i muletti durante i collaudi; tuttavia, il costruttore tedesco ancora oggi continua a nascondere il design della sua nuovissima coupé sportiva high performance. Fortunatamente, abbiamo alcuni indizi su cosa possiamo aspettarci a livello di design visto che la mimetizzazione si fa sempre meno invasiva sulla carrozzeria dell’auto. Per esempio, sappiamo con ragionevole certezza che non adotterà il grande doppio rene verticale della sorella maggiore M3. Con un look tanto sportivo, la M2 la sembra comunque distinguersi anche in un mare di modelli della Serie 2 normale. Ma per quanto gli addetti ai lavori e il pubblico abbiano discusso sul modo in cui il design di alcune BMW di ultima generazione sia tanto controverso, alla fine ciò che conta davvero è il modo in cui le sue auto si guidano. E per essere perfezionata a livello di handling, la nuova M2 si trova attualmente al Nürburgring. Il video ce la mostra sulle strade che corrono interno al tracciato tedesco, probabilmente per delle verifiche su strade aperte che non possono essere effettuale in pista, ma la novità è che possiamo distinguere il rumore del motore oltre che, naturalmente, vederla in movimento. Allora fate clic qui sotto per sentire come gira il suo sei cilindri e osservare le novità che porta in dote questo muletto, poi continuiamo a parlare della sportiva tedesca.

MODIFICHE E RUMORE SI VEDONO E SI SENTE L’auto monta un'antenna speciale sul tetto e si può distinguere un secondo passeggero in macchina con un laptop tra le mani mentre il guidatore percorre le strade pubbliche intorno alla famosa pista, presumibilmente monitorando i dati in tempo reale e trasmettendo queste informazioni al quartier generale immediatamente. Uno sguardo più attento potrà notare che il paraurti anteriore sporge leggermente dalla carrozzeria, probabilmente per ospitare un sistema di raffreddamento più efficiente. Possiamo anche vedere i sedili sportivi specifici M, ma non è chiaro a questo punto se adotteranno la struttura a guscio in fibra di carbonio che ha esordito sulla M3.

Nuova BMW M2: il prototipo pizzicato su strada qualche mese fa

ARRIVO PREVISTO NEL 2023 La produzione della nuovissima M2 G87 dovrebbe iniziare nel dicembre del 2022, per arrivare all’inizio del 2023. Per quanto riguarda la meccanica, non abbiamo tra le mani ancora nulla di concreto, ma ci aspettiamo di trovare sotto il cofano dell’auto una versione aggiornata dell'ultimo sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri della M240i o una unità depotenziata del sei cilindri biturbo dell'attuale M3. Se rimettete in play il video e drizzate bene le orecchie, potrete udire il classico suono gutturale del sei in linea BMW che esce dai quattro scarichi, e anche se non riusciamo a sentirlo in piena accelerazione, si fa sentire abbastanza bene anche senza essere stressato. Manca ancora molto tempo per confermare ulteriori dettagli, ma poiché questo prototipo veste una mimetica più leggera rispetto ai muletti che abbiamo visto fino a oggi, nutriamo grandi aspettative sullo stile audace che potremo vedere nei prossimi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/09/2021