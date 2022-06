Harley-Davidson: Milwaukee si prepara a festeggiare i suoi 120 anni di storia

Harley-Davidson festeggerà il suo 120° ''compleanno'' in grande stile con l'evento Harley-Davidson 120th Anniversary Event. Un festival di quattro giorni di moto-culture, spettacoli e musica. La manifestazione si svolgerà nel centro di Budapest, in Ungheria, dal 22 al 25 giugno 2023. Si tratta dell'occasione ideale per motociclisti, appassionati e fan d'incontrarsi nel cuore dell'Europa per una grande celebrazione collettiva. Fra le molteplici attività pensate da Harley per festeggiare il suo 120° anniversario, ci sono fra l'altro: l’Homecoming festival a Milwaukee (dal 13 al 16 luglio 2023). Maggiori dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Harley-Davidson si prepara a celebrare 120 anni di storia

SI PREPARA LA FESTA In alcuni Paesi europei, Harley-Davidson (qui la prova della Pan America) ha recentemente lanciato: The Road to Harley-Davidson Homecoming Challenge. Una sfida in cui motociclisti (e non) possono guadagnare badge virtuali, aggiudicarsi premi giornalieri e partecipare a estrazioni per un viaggio premio a Milwaukee per prendere parte in prima persona all'Homecoming di Harley. Attualmente, il concorso non è valido in Italia. Per avere maggiori informazioni sul regolamento ufficiale, sul programma, sui premi e ulteriori informazioni su The Road to Harley-Davidson Homecoming Challenge è possibile scaricare l'app ufficiale Harley-Davidson o visitare il sito H-D.com/ride

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/06/2022