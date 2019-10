Autore:

Danilo Chissalè

A GENTILE RICHIESTA I clienti chiamano, Harley-Davidson risponde. La Casa di Milwaukee ha infatti messo mano alla propria gamma Touring 2020 cercando di assecondare le richieste dei suoi utenti, alla ricerca di maggior sicurezza in sella e ancor più tecnologia. Grazie al RDRS (Reflex Defensive Rider System) e alla nuova app H-D Connect Road King Special, Street Glide Special, Road Glide Special, Ultra Limited e Road Glide Limited sono pronte a compiere un balzo nel futuro. Ecco come.

PIÙ SICURE Quando si ha a che fare con mastodontiche moto come le Touring, anche il più nerboruto e incallito amante della semplicità Harley gradirebbe un aiuto nel gestire la grande quantità di kg e Nm che queste mettono a disposizione, specialmente quando il fondo si fa insidioso. Dopo anni di titubanza Harley ha dotato le sue top di gamma di un pacchetto di aiuti elettronici davvero completo che include anche il tanto richiesto Traction Control.

C’È PROPRIO TUTTO Alla base di tutto c’è l’introduzione della piattaforma inerziale, una sentinella pronta a segnalare alla centralina ogni parametro della moto istante per istante. Il cervellone elettronico gestisce l’ABS e la frenata combinata (già presente sui vecchi modelli ma ora aggiornata), il traction control, il controllo del freno motore nelle decelerazioni più importanti e il Vehicle Hold Control. Tutti gli aiuti, eccezion fatta per il VHC, sono efficaci anche in piega.

ORA PIÙ CONNESSA In un mondo comandato a colpi di smartphone poteva mancare un’applicazione per gestire in remoto la propria Harley? Ovviamente no, dopo esser sbarcata sull’elettrica LiveWire, ecco che anche per la gamma Touring arriva l’app H-D Connect. L’H-D Connect trasmette le informazioni chiave sul veicolo attraverso l’app e fornisce al proprietario la possibilità di monitorare da remoto la propria motocicletta includendo avvisi di manomissione e l’assistenza in caso il veicolo venga rubato. La trasmissione di dati tra app e moto avviene tramite un’unità di controllo mobile telematica (TCU) che funziona come modem abilitato LTE e collega la motocicletta al cloud.

BYE BYE ULTRA Non solo novità tecnologiche, da Milwaukee arriva anche tanto altro. La gamma Touring abbraccia una nuova Road Glide: addio alla Road Glide Ultra, rimpiazzata dalla nuova Luxury Touring Road Glide Limited. La neo arrivata si caratterizza per le decorazioni pinstriping, carenatura interna lucida, manopole riscaldate, ruote Slicer II Contrast Bright, nuovo serbatoio, medaglioni parafango anteriori e posteriori, senza dimenticare ovviamente i sistemi sopradescritti.

SEXY BLACK Al suo fianco due nuove versioni di Ultra Limited e Road Glide Limited: le Black Finish Option, le cromature lasciano il posto a sexy finiture nere. Il pacchetto con finitura nera comprende: ruote in alluminio pressofuso Slicer II rifinite in nero lucido, serbatoio carburante, medaglioni parafango anteriore e posteriore neri lucidi circondati da un bordo color carbone, di un nero lucido anche il gruppo propulsore in polvere, cover e portapacchi posteriore Tour-Pak®, chiusure e cremagliera, consolle, pedane, manubrio, ghiere, leve, specchi e comandi a pedale, fari Daymaker a LED anch’essi neri, ghiera di regolazione e fendinebbia a LED (solo Ultra Limited) e pedane, copri forcella, protezioni motore e protezioni per borse laterali.

PREZZI Il listino delle top di gamma Touring di Harley-Davidson parte dai 26.950 euro della Road King Special, nel mezzo si piazzano nell'ordine: Street Glide Special con 29.550 euro, la Road Glide limited con 29.900 euro, la Road Glide Special a 29.950 euro fino a raggiungere i 31.300 euro della Ultra Limited. Ovviamente tutti i prezzi sono "a partire da" data l'ampia possibilità di personalizzazione che contraddistingue da sempre Harley-Davidson.