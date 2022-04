Harley-Davidson presenta la "mini" Sportster: ecco la Nightster da 975 cc

Harley-Davidson presenta la Nightster – versione più piccola della Sportster S che aveva provato Danilo – equipaggiata col nuovo motore Revolution Max da 975 cc. Scopriamone tutte le caratteristiche.

Harley-Davidson Nightster

VEDI ANCHE

MOTORE ED ELETTRONICA

Sulla Nightster il protagonista è lui, il nuovo motore Revolution Max 975T. Si tratta di un bicilindrico a V di 60 gradi raffreddato a liquido capace di 90 CV a 7.500 giri/min e 95 Nm a 5.750 giri/min, naturalmente con cilindrata 975 cc. Il serbatoio da 11,7 litri è collocato sotto la sella, con l'airbox che è posizionato sotto il finto serbatoio, a tutto vantaggio del baricentro più basso. Non mancano 3 mappe motore – Road, Sport, Rain – e una suite di aiuti alla guida: ABS e TCS, ma anche DSCS, un sistema di controllo del freno motore. Il tutto si gestisce attraverso il display LCD da 4''.

Harley-Davidson: c'è una nuova Sportster. Il suo nome è Nightster

CICLISTICA

Al telaio a traliccio in acciaio della Nightster, che sfrutta il motore come elemento portante, è abbinata a una forcella Showa Dual Bending Valve da 41 mm, mentre al posteriore, dove c'è un forcellone in acciaio, troviamo una coppia di ammortizzatori ad azione diretta – senza leveraggi – regolabili nel precarico. La Nightster monta cerchi in alluminio – sui quali troviamo un freno a disco ciascuno – con la ruota anteriore da 19'' davanti e la gomma 100/90, mentre al posteriore la ruota è da 16'' con pneumatico 150/80. La sella è posta a 705 mm da terra, mentre il peso è di 221 kg in ordine di marcia.

PREZZO

La nuova Harley-Davidson Nightster, che arriverà nei concessionari di tutto il mondo già dal mese di aprile, è proposta con un prezzo a partire da 15.400 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/04/2022