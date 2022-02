SW-Motech: gli accessori per la Harley-Davidson Pan America

La Pan America 1250 di Harley-Davidson è stata senza dubbio una della novità più interessanti del 2021, un po’ per l’unicità – mai prima la Casa di Milwaukee s’era avventurata nel terreno della maxi enduro – sia per il già validissimo livello raggiunto dalla moto, che ha ben figurato anche nella nostra comparativa maxi enduro 2021. Le borse laterali rigide della globetrotter Made in USA sono realizzate dal produttore SW-Motech, che non s’è certo fermato qui.

ACCESSORI PER LE BORSE ORIGINALI La HD Pan America 1250 utilizza una specifica versione delle borse in alluminio SW-Motech TRAX, ciò non toglie che queste possano essere accessoriate con borse extra, reti per il coperchio, tasche interne, gabbie per bottiglie o un kit di taniche. Oltre alle parti specifiche per le borse rigide SW-Motech propone anche altre soluzioni di bagaglio per i proprietari della Pan Am. Una gamma di borse Drybag con volumi diversi può essere attaccata al portapacchi della moto, alla sella posteriore o alle barre di protezione. Le borse posteriori PRO in diverse dimensioni sono indicate per tutti coloro che preferiscono un bagaglio morbido sulla moto. La borsa posteriore PRO Rackpack può essere comodamente fissata alla sella del passeggero e, con un volume di bagaglio da 32 a 42 litri, offre abbastanza spazio per i tour più lunghi.

TUTTO AL SICURO Per proteggere i componenti critici della Pan America SW-Motech ha sviluppato barre di protezione ad hoc. Le robuste barre di protezione sono fatte in acciaio di alta qualità e hanno un diametro di 27 mm per la barra principale e 22 mm per i braccetti di supporto. I tubi sono progettati per fondersi perfettamente con le linee del Pan America, proteggere i componenti chiave e fornire un comodo punto di montaggio per accessori aggiuntivi come il DryBag 80 o i fari EVO. Sono disponibili anche una protezione dei fari nera e una protezione del motore in lega di alluminio in nero o argento. Altre protezioni includono una protezione del collettore, una protezione dei fari EVO e una protezione del serbatoio del liquido dei freni.

