“Il crimine non ha scampo, nemmeno se si allontana dall’asfalto”. Questo deve aver pensato Laidlaw Harley-Davidson quando ha creato questa speciale versione di Pan America 1250 per l’annuale all'annuale Police Motor Rodeo dell'Orange County Traffic Officers Association. Il binomio tra la Casa di Milwaukee e le forze di polizia statunitensi va avanti da anni e con questa Pan America si potrebbero gettare le basi giuste affinché la collaborazione continui. Specifichiamo subito che si tratta solo di una moto realizzata per la manifestazione, ma la vedremmo bene anche in veste ufficiale.

HARLEY POLICE DEPARTMENT Laidlaw Harley-Davidson è partito accessoriando la Pan America con le ruote a raggi e le protezioni paramotore – optional sulla moto di serie – ma non si è fermato qua. Per tutelare l’incolumità dei cittadini e incutere timore ai malintenzionati serve una dotazione di tutto punto: ovviamente la livrea Bianco/nera tipica delle moto della polizia, affiancata dalle immancabili luci blue e rosse lampeggianti inserite nel cupolino, nei para mani e perfino sotto al faro anteriore. Ah, ovviamente non potevano mancare le sirene, posizionate sulla moto in aggiunta al clacson. Per finire un bel tris di borse (anche questo tappezzato da LED) per contenere dai verbali per le multe a ben più minacciosi strumenti deterrenti.