Lexus RZ 450e: full electric, full bi-color. Prime foto leaked

L'appuntamento è dietro l'angolo e già il web percepisce prime tenui scosse di avvicinamento. Lexus RZ 450e fa il suo debutto ufficiale il 20 aprile, tuttavia del SUV elettrico parente di Toyota bZ4x già trapelano una serie di fotografie della versione di serie. Trapelano da quello che ha tutta l'aria di essere uno spot pubblicitario che andrà in onda sull'edizione giapponese di Discovery Channel.

ULTRA DUAL COLOR Gli screenshot provengono da Lexus RZ Forums e mostrano il SUV elettrico - che viaggia sulla stessa piattaforma e-TNGA delle cugine Toyota bZ4X e Subaru Solterra - dipinto in una appariscente finitura bicolore arancio e nero. La griglia nera è cromaticamente collegata al cofano e persino al tetto: proprio una calandra di dimensioni così grandi, eredità dei SUV con motori convenzionali, potrebbe svolgere un ruolo chiave nella transizione degli acquirenti termici verso veicoli elettrici. Nel complesso, il team di design fa un buon lavoro: stile futuristico, pur rimanendo familiare all'attuale identità del brand.

bZ4x DOCET A chi non piacesse la carrozzeria bitono, Lexus comunque offrirà anche verniciature in tinta unita, come evidenziato dalle precedenti foto ufficiali. Gusti estetici a parte, un driver di acquisto decisivo saranno prestazioni e autonomia: bZ4X promette una percorrenza stimata di oltre 400 km in versione monomotore da 204 cv con batteria da 71,4 kWh e di oltre 350 km in formato a doppio motore da 217 cv con batteria da 72,8 kWh, quindi aspettiamoci qualcosa di simile anche da RZ. A un prezzo, chiaramente, più elevato.

COMING SOON Tutti i dubbi circa design, powertrain, soluzioni tecnologiche di bordo e di guida assistita, saranno dissipati per intero martedì 20 aprile, quando Lexus RZ 450e verrà svelata al mondo in forma digitale. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/04/2022