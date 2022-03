Nuova Lexus LC Hokkaido Edition, un'eruzione di passione

La preparazione atletica dello sportivo, l'eleganza della Gran turismo. Un connubbio che più vincente non si può trova ora la massima sublimazione in Lexus LC Coupé LC Convertible Hokkaido Edition, nuova serie limitata che in Europa - tanto è esclusiva - si concede in appena 40 unità per tipo di carrozzeria.

MADRE NATURA La nuova serie speciale 2022 trae il suo nome e il suo spirito dall'isola di Hokkaido nel nord del Giappone. Famosa per i suoi vulcani, è anche la sede del Lexus Shibetsu proving ground, il centro dove è stata sviluppata anche la supercar LFA. Disponibile nei colori Flare Red, Sonic Platinum, F White o Graphite, l'edizione Hokkaido sfoggia cerchi in lega da 21 pollici, griglia e dettagli neri, fari a LED e luci posteriori ''afterburner-style''. Nel caso di LC Convertible, il tetto può essere ordinato anche in tessuto rosso o nero.

INTERNI La dualità tra delicatezza e passione tipica di ogni Lexus si riflette poi negli interni in nero e dark rose, altro richiamo alla natura vulcanica della località, con il rosso che domina il lato guidatore e un più calmo nero per la zona passeggeri.

MOTORI LC Hokkaido Edition sempre alimentata, a scelta, da motore ibrido multistage V6 da 3,5 litri (LC 500h) o da benzina V8 da 5,0 litri (LC 500 e LC 500 Convertible). Vendite in Europa a partire da aprile 2022, in Italia sarà disponibile solo in configurazione LC Convertible. Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/03/2022