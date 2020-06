INTERVENTI MIRATI A quattro anni dall’esordio, Lexus LC si rinnova nel profondo grazie a una serie di modifiche tecniche pensate per offrire un’esperienza di guida ancor più intensa ed esaltante. L’obiettivo dichiarato dalla Casa giapponese è quello di rendere le performance della LC Coupé (sempre in attesa della versione a tetto aperto) ancora “più precise e raffinate''. Per fare ciò ha deciso di intervenire su molteplici aspetti meccanici della sua coupé. Invariati invece il design e l'offerta motori, rimasti identici a quelli dell'edizione che già conosciamo.

LA TECNICA I cambiamenti applicati alle sospensioni anteriori e posteriori hanno permesso di ridurre le masse non sospese di circa 10 kg. Un risparmio di peso non indifferente, merito soprattutto dell’alluminio forgiato per i bracci inferiori, delle barre antirollio più sottili e cave e del nuovo materiale ad alta resistenza usato per le molle elicoidali. L’impianto frenante si avvale ora di dischi ventilati con pinze monoblocco in alluminio e adotta pastiglie maggiorate con un coefficiente di attrito più elevato. L'aggiunta di rinforzi e collegamenti supplementari ha incrementato la rigidità del supporto dello sterzo, favorendo una migliore stabilità di guida. Non mancano poi gli aggiornamenti software per l’asse sterzante posteriore e il servosterzo elettrico.

PRESTAZIONI MIGLIORATE Le regolazioni tecniche al cambio automatico Direct Shift 10 rapporti consentono a LC 500 di godere di una accelerazione più fluida e piacevole. Per quanto riguarda l'impianto di scarico, gli ingegneri Lexus hanno spostato la valvola che indirizza i gas nel silenziatore principale, in questa maniera le note del potente 5.0 V8 da 477 cv sono ancor più nitide e marcate. Nuova Lexus LC 500h (la variante ibrida, con 3,5 litri V6 da 359 cv) beneficia invece di un sistema di controllo della batteria agli ioni di litio perfezionato. Quest’ultimo oltre ad aumentare il range di utilizzo della stessa, garantisce maggior coppia e un’accelerazione più netta e decisa.