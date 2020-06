APPUNTAMENTO STANOTTE ALL'UNA L'orario è un po' infelice, per noi in Italia, ma tarato sulle esigenze del mercato americano: l'appuntamento è infatti per questa notte all'una se volete assistere in diretta video alla presentazione della nuova Lexus IS 2021, la cui commercializzazione in Italia dovrebbe iniziare il prossimo anno.

CON CHI SI CONFRONTA Fatto sta che della nuova berlina premium sportiva giapponese, destinata a confrontarsi con Audi A4, Alfa Romeo Giulia, BMW Serie 3, Mercedes Classe C e Volvo S60, non si sa nulla di ufficiale. Ma presto tutto verrà svelato. Di certo si tratterà di una tre volumi di lunghezza intorno ai 4,70 metri abbondanti, con motorizzazioni che - quando attraverserà l'oceano per raggiungere le concessionarie italiane - lascerà da parte le unità tradizionali per un'offerta 100% ibrida (al momento l'unica proposta nel Bel Paese è la Lexus IS 300h, con motore da 2,5 litri a ciclo Atkinson/Miller combinato con la tecnologia full hybrid a dare 223 CV).

COME GUARDARE LA DIRETTA Se non dovessero esserci aggiornamenti, da ciò che si vede nel video teaser che pubblichiamo e che trovate qui sotto nella gallery, per il mercato estero sarà previsto anche l'allestimento F Sport e la versione Lexus IS 350, che al momento rappresenta la motorizzazione top di gamma: con un V6 da 3,5 litri, 315 CV e 380 Nm di coppia abbinato a trazione posteriore oppure integrale. Per seguire l'evento non vi resta che cliccare qui per collegarvi alla pagina dell'evento di lancio.